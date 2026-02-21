El romancero 'El tiempo entre costuras' se alza con el Cartelón de Oro del barrio de El Pópulo

'El tiempo entre costuras' gana el Cartelón de Oro del barrio de El Pópulo

El concurso de romanceros del barrio de El Pópulo celebró la noche del viernes su gran final en el Archivo de Indias, donde el público llenó el recinto y disfrutó de una velada marcada por el ingenio, el humor y un ambiente extraordinario, según informan sus organizadores.

Tras las deliberaciones del jurado, el primer premio fue para 'El Tiempo entre Costuras', que conquistó tanto al público como a los miembros del jurado con una propuesta cargada de ironía, actualidad y una interpretación brillante.

El segundo puesto fue para 'La Jessy del Mentidero y Jorgue el Taleguero', un romancero que destacó por su original planteamiento y su humor desenfadado. El tercer premio recayó en 'Los Guardianes del Fin del Mundo', cuya puesta en escena y fuerza interpretativa arrancaron grandes aplausos durante la noche.

El cuarto puesto fue para 'Estación de Penitencia, Cría Cuervos', seguido de 'Un Romancero de Pelo' en quinta posición y, cerrando la clasificación, 'María Pita, se Inrita', que también formó parte de una final de altísimo nivel.

La organización valora muy positivamente el desarrollo de la final, destacando la gran asistencia de público y el magnífico ambiente vivido durante toda la noche, consolidando este concurso como una cita imprescindible dentro del calendario carnavalesco gaditano.

Desde la organización se quiere agradecer la participación de todos los romanceros, así como el respaldo del público, cuyo entusiasmo volvió a demostrar la excelente salud del romancero gaditano.