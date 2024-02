La respuesta de Joaquín al cuplé del cuarteto del Gago: "Podían haber elegido otras palabritas"

El cuplé del cuarteto 'Punk y circo, la lucha continúa' sobre el futbolista Joaquín y su mujer sigue coleando y este lunes ha sido el portuense el que se ha manifestado sobre la letra del grupo de Miguel Ángel Moreno y dirigido por Ángel Gago, tras las preguntas de los periodistas en la presentación de un torneo de fútbol en su ciudad.

La copla que el cuarteto punki interpretó en cuartos de final decía que el ex futbolista del Betis "representa to lo que odio, a machista y facha" y "no comprendo como ese tío puede caerle bien a la gente". "Po a pesar de todo lo que he dicho la mujer me cae más malamente", terminaba. Su mujer, Susana Saborido, se enfadó y compartió un vídeo en redes sociales donde opinaba que habían insultado "a mala leche". "No me ha parecido ni oportuno ni bonito ni adecuado".

La respuesta de Joaquín

Ahora, al término de la presentación Joaquín realizó unas declaraciones a los periodistas, que entre otras cosas le preguntaron por su anunciado debut como torero y por las críticas del cuarteto gaditano.

Sobre estas críticas, Joaquín confesó que "soy carnavalero y entiendo el Carnaval, aunque se podían haber elegido otras palabritas, pero nada, siendo de El Puerto he seguido el Carnaval desde pequeñito y lo seguiré haciendo, aunque también es verdad que soy más de chirigotas", dijo sin extenderse más.

Tras la actuación de semifinales, el cuarteto vivió un episodio desagradable a cuenta de esta letra. Al parecer, al salir del teatro y entre las felicitaciones de los aficionados "una persona empezó a decirnos que no estaba bien el cuplé de Joaquín", explica Figue, quien le dio conversación hasta que fue elevando el tono y "decidí cortar porque ya me di cuenta de que venía con dos vasos, que iba en serio, empezó a alterarse y a insultarnos y decirnos todo lo que venía en gana".

Más cuplés del cuarteto al Rocío y Ana Obregón

El cuarteto del Gago volvió a la carga en semifinales. Los punkis antisistemas esta vez atizaron a la romería del Rocío y a los rocieros, con unos cuplés que hicieron las delicias del Falla.

Así, en el segundo, el del Rocío, cuentan que una noche se liaron y no querían irse a casa. Entonces, se toparon con un grupo de gente que iba de fiesta. Estos les invitaron a meterse "un montón droga y pasar allí cuatro días". Prosiguen diciendo que como no tenían "na' que hacer" se fueron a "esa rave desconocida" que le habían contado. La fiesta en sí "se fue de madre "cuando estaban "más 'bebíos'". El desenlace de la fiesta fue el siguiente: "ocupó la gente una iglesia y empezaron a volar críos". Y en el remate final dicen que aunque que se lo pasaron "de lujo", es la última vez que van "al Rocío".

Antes el cuarteto había dedicado su primer cuplé a Ana Obregón y su reciente maternidad. En una letra donde se preguntan si la hija de Ana Obregón la llamará mamá o abuela. Ellos dicen que, seguramente por la edad de la presentadora, acabe llamándola por la ouija.