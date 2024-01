El cuplé de Joaquín del cuarteto del Gago y la reacción de su mujer, Susana Saborido

El cuarteto 'Punk y circo, la lucha continúa' cantó en la noche del viernes un cuplé que ha causado numerosas reacciones en redes sociales. Los punkis dedicaron una letra al futbolista portuense Joaquín Sánchez, con numerosas respuestas a favor y en contra,y que ha provocado la reacción de una de las aludidas, Susana Saborido, la mujer del ex futbolista del Betis.

Y es que los cuarteteros del Gago están dando leña con un tipo que se presta a ello. "Es lo que hace un punki, ¿no?, pegarle a todo. Siempre desde un punto de vista del Carnaval y del sentido del humor". comentaba al terminar la actuación de cuartos su autor, Miguel Ángel Moreno. "Sí quizás ha sido el cuplé más punki que hemos cantado", añadía sobre la letra polémica en cuestión.

El cuplé habla de que Joaquín "representa to lo que odio, a machista y facha" y "no comprendo como ese tío puede caerle bien a la gente". "Po a pesar de todo lo que he dicho la mujer me cae más malamente", terminan.

En las redes sociales los comentarios han sido múltiples, con muchos aficionados defendiendo "que es Carnaval y que es humor". "Hay que estar aburrido para indignarse por un cuplé a Joaquín", apunta uno. "Señores que esto es Carnaval, siempre ha existido el humor negro", dice otra tuitera. "Los ofendiditos del Gago están demostrando que no tienen idea de lo que es Carnaval".

Desde el cuarteto, y en defensa de que el humor no tiene límites, también se lo toman con arte. "Sólo le pido al presidente del Cádiz hace el saque de honor del partido Cádiz-Betis vestido de punki", ha escrito Ángel Gago, recordando la coincidencia del encuentro con el equipo de Joaquín con la final del Falla.

Solo le pido una cosa ar @Cadiz_CF y a su presidente , Manuel vizcaíno, hacer el saque de honor en el partido cadi - beti , vestido de punki — 🏳️‍🌈Ángel Gago 🏳️‍🌈 (@gagodecadi) January 27, 2024

La reacción de Susana Saborido

Pero entre las reacciones está la de Susana Saborido, mujer de Joaquín y aludida en el cuplé. "El Carnaval de Cádiz es maravilloso, con unos artistas y compositores para quitarse el sombrero, he tenido la suerte de ir muchos años y disfrutar como una enana siempre y cuando se ha hecho desde el respeto", explica en un vídeo en su Instagram.

Por eso, dice la también colaboradora del programa 'El show de Bertín' en Canal Sur, se queda "con lo que he vivido siempre en Cádiz y borra este tipo de cuarteto, que lo único que han hecho es insultar a mala leche. No me ha parecido ni oportuno ni bonito ni adecuado", ha manifestado. "Nunca le vamos a caer bien a todo el mundo, eso es indiscutible y normal, pero un poquito de delicadeza". termina.

En una story, le desea al cuarteto "desde el corazón que en esta vida podáis conseguir solo una mínima parte de lo que ha conseguido Joaquín Sánchez Rodríguez". "Ustedes sois ese asco de sociedad", le dice en referencia a la coletilla que utilizan los punkis en los cuplés.

Distinta respuesta de Kiko Rivera

No son los primeros famosos que reciben una copla en este Carnaval. Ya Kiko Rivera respondió a la chirigota que Rota, que este año como 'El niño de Isabelita 2', sacan un tipo de Paquirrín. "Gracias Antoñito Molina por tenerme presente", dijo el aludido, cerrando con un "Viva Cai y su Carnaval", tomándoselo con humor.