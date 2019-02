El Libi analiza otra noche de las preliminares del COAC. Lo hace esta vez en el sofá, con una manta, para protegerse del frío, "que se ha transmitido del Falla a las casas".

El doctor Libistone no entiende cómo la gente se abraza tras terminar las actuaciones. "¿Tú has visto lo que has hecho ahí"?, dice. Puede ser que Miguel Ángel Fuertes, el regidor, lave las cortinas "con mimosín".