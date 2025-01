En nuestro Carnaval, acertar con el pregonero, sin ser uno de los retos más importantes de la fiesta, sí suele formar parte de los debates más recurrentes. Lo cierto es que a veces se acierta más, otras menos, pero en un porcentaje altísimo, creo que quienes han tenido el honor de pregonarlo han sido más que merecedores de tan digno galardón. Y este año, sin duda, el pregón de Antoñito Molina no será una excepción. Este gaditano de Rota, cantante y carnavalero al que admiro profundamente, seguro que no decepcionará a los que han tenido el acierto de proponerlo para llevar a cabo el pistoletazo de salida de nuestra fiesta grande. Y no lo digo por la amistad que a él me une, sino porque quien lo conoce sabe que, además de ser un artista inmenso, es una persona humilde, sencilla y cercana.

Antonio se ha ganado el cariño y la admiración de muchísima gente acaparando una legión de seguidores cada vez más ingente. Envuelto siempre en su eterna sonrisa, es de esas personas que representan lo mejor de nuestra tierra.

Avalado por su trayectoria musical en grupos tan importantes como El tren de los sueños, Antonio decidió dar el paso y dedicarse en solitario a hacer su propia música cantando en locales íntimos, en los que sus letras y su música ya destilaban verdad y emoción. Hoy prepara giras internacionales, llena estadios y triunfa en el Wizink Center de Madrid; su voz resuena por todo el país y su éxito es innegable. Pero lo que realmente le hace grande es que sigue siendo el mismo. Lleva a Rota ya Cádiz por bandera en cada nota, en cada escenario, en cada rincón donde le escuchan.

A pesar de su enorme e indiscutible éxito, Antonio no abandona una de sus grandes pasiones como es el carnaval; aun siendo muchísimas las limitaciones de tiempo por la apretadísima agenda de conciertos, actuaciones y grabaciones, continúa viniendo al Falla con su chirigota y sigue emocionándose en las tablas del teatro al que tanta devoción profesa. Antonio, además, como buen gaditano, es un gran seguidor del Cádiz CF, herencia que le ha transmitido su padre, el entrañable Antonio Caballero Herrera, cadista hasta la médula y mejor persona.

Verle en el escenario de la Plaza de San Antonio pronunciando su pregón será emocionante para muchos, pero para quienes le conocemos, será verdaderamente especial.

Estoy convencido de este pregón será, sin duda, tan grande como él.