El Ayuntamiento mantiene los precios de las entradas del COAC 2023, Gala del Carnaval, Tanguillos y Romanceros

La Delegación de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, en calidad de organizadora del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), la Gran Gala del Carnaval, el Concurso de Tanguillos y elConcurso de Romanceros, ha dado a conocer los precios de las entradas para estos eventos, que se celebrarán entre los próximos meses de enero y febrero. Los precios de las localidades se mantienen respecto al Carnaval 2022.

Así, para la fase clasificatoria, los precios son de 30 euros en Butaca, Palco Platea y Palco Principal; 25 euros en Palco Segunda y Delantero Anfiteatro; 20 euros en Anfiteatro y 15 euros en Paraíso.

En cuartos de final, las entradas ascienden a 40 euros en Butaca, Palco Platea y Palco Principal; 35 euros en Palco Segunda y Delantero Anfiteatro; 25 euros en Anfiteatro y 20 euros en Paraíso.

Para la fase de semifinales, las localidades costarán 60 euros en Butaca, Palco Platea y Palco Principal; 40 euros en Palco Segunda y Delantero Anfiteatro; 35 euros en Anfiteatro y 30 euros en Paraíso.

Por último, en la Gran Final los precios serán de 95 euros en Butaca, Palco Platea y Palco Principal; 80 euros en Palco Segunda y Delantero Anfiteatro; 70 euros en Anfiteatro y 45 euros en Paraíso.

Por su parte, para el concurso de infantiles y juveniles, las entradas de las semifinales valdrán siete euros en Butaca, Palco Platea y Palco Principal; seis euros en Palco Segunda y Delantero Anfiteatro; cinco euros en Anfiteatro y tres euros en Paraíso. Por su parte, las localidades para la Gran Final valdrán 12 euros Butaca, Palco Platea y Palco Principal; 10 euros en Palco Segunda y Delantero Anfiteatro; ocho euros en Anfiteatro y cinco euros en Paraíso.

Ya fuera del COAC, los precios para la Gran Gala del Carnaval en el Gran Teatro Falla serán de 60 euros en Butaca, Palco Platea y Palco Principal; 55 euros en Palco Segunda y Delantero Anfiteatro; 50 euros en Anfiteatro y 35 euros en Paraíso.

En cuanto al Concurso de Romanceros, las entradas para las semifinales en el Teatro de Títeres La Tía Norica, mientras que para la Gran Final en el Gran Teatro Falla serán a 10 euros Butaca, Palco Platea y Palco Principal; ocho euros en Palco Segunda y Delantero Anfiteatro; siete euros en Anfiteatro y seis euros en Paraíso.

Por último, las localidades para el Concurso de Tanguillos costarán seis euros en Butaca, Palco Platea y Palco Principal; cuatro euros Palco Segunda y Delantero Anfiteatro; tres euros en Anfiteatro y dos euros en Paraíso.

En cuanto a la reserva y adquisición de localidades para el COAC 2023, se tendrán en cuenta determinadas consideraciones. En primer lugar, los Palcos Platea 1 a 6 se reservan para personas con movilidad reducida que asistan al teatro en silla de ruedas. Su importe será el mismo que el precio de Paraíso, mientras que su acompañante pagará el importe establecido para Palcos Platea.

Los mayores de 65 años, en las sesiones de clasificatoria, cuartos y semifinales, tienen una reserva de 50 localidades por sesión. Su precio será del 50% sobre su tarifa normal. También se reservan 14 localidades por sesión para personas con otro tipo de movilidad reducida (sin silla de ruedas) y otras 22 entradas para personas con discapacidad auditiva en la zona de Bucle de Inducción.

La venta de localidades para el COAC 2023 se realizará, como viene siendo habitual, de forma física en taquilla y también a través de internet. El lugar y fecha de venta en taquilla se anunciará con una antelación de dos horas por los medios de comunicación locales.

Cada solicitante podrá adquirir dos entradas por sesión, una como titular y para un acompañante, que estarán debidamente personalizadas. El acceso al Teatro será previa presentación del DNI original del titular de las localidades. Sólo en el caso de los menores de 14 años que no tengan este documento las dos entradas podrán figurar con el mismo DNI y una de ellas estará identificada con la palabra 'menor'. Estos menores no podrán acceder solos al teatro. No se admiten cambios ni devoluciones ni, bajo ningún concepto, se realizarán cambios de nombre en las entradas.

En cuanto a la venta por internet, cada solicitante podrá adquirir dos entradas por función. El documento que se imprime al realizar la compra sirve como entrada para acceder al Teatro. También se podrán retirar las localidades en taquilla, presentando el DNI original y la tarjeta de crédito con la que se realizó la compra. En este caso tampoco se admiten cambios ni devoluciones.