El Pópulo y su entorno se ponen callejeros en la noche del miércoles del Carnaval de Cádiz

Desde la noche del miércoles el barrio más antiguo de Cádiz se pone los coloretes para disfrutar del Carnaval, pero su reducido tamaño hace ya años que no da abasto tras el despunte vivido por el carnaval más callejero y descarado.

A primera hora de la noche ya comenzaba a gestarse un buen ambiente de calle, ayudado también por la programación de la cantera que desde la tarde ofrecía coplas en el tablao de San Juan de Dios. Sobre las diez de la noche, el coro infantil ‘La perla de Cádiz’ derrochaba su repertorio, mientras la chirigota ‘Una chirigota encantadora’ lo hacía en la calle Nueva.

El interior del barrio de El Pópulo ya estaba lleno, aunque se podía andar. Cada rincón del interior de los tres arcos reunía a un remolino rodeando a alguna agrupación, con el romancero ‘Dando carga’ en el interior del arco del Pópulo, ‘Comando cabra’ por fuera en la calle Pelota, ‘Quo gades pisha?’ por dentro del barrio, mientras otras agrupaciones buscaban su esquina por la plaza del Almirante o buscando alguna calle más ‘íntima’, como en Silencio, donde coincidían los ‘Descartes de las azafatas de Tío Pepe’ cuando no se escuchaban estribillos como este: “somos la chirigotas de las güenorras, las single ladys”.

Pero como El Pópulo se ha quedado pequeño, las callejeras han ido conquistando sus alrededores. En Marqués de Cádiz se podía escuchar a ‘Los muestrecitas gratis’ o posteriormente a los guerrilleros de ‘La banda del Rosario’, mientras que en la calle Flamenco se reunían ‘Los Nacho Cano de la calle Solano’ de Vera Luque, que luego podían verse por la plazoleta de Mendizábal, el romancero ‘Un romancero de pelo’ de Nazaret Fob, ‘Los puretas del Nu’ o ‘El Palmar de Trille’.

Arte callejero en el Carnaval más irreverente del barrio del Pópulo / German Mesa

Por Cobos andaban los lateros caleteros de ‘Los que dan la lata’ o ‘El culto de los incultos’, mientras por Ruiz de Bustamante mandaban ‘Los peones’ o el romancero ‘El tío de la tiza’, cuya autoría lleva Erasmo Ubera, que también participa en ‘La madre que la parió’, también presente por la zona.

Sin embargo no todo lo que se podía ver anoche en los alrededores eran ‘ilegales’. La chirigota jerezana ‘Los que se lo llevan calentito’ volaban en sus bicicletas por allí. Un poco más alejados, en el callejón de Osorio, echaron su ratito las agrupaciones de ‘Los cadisapiens (la involución)’, chirigota de Manolín Santander, y la comparsa de Bienvenido, ‘DSAS3’.

Una gran oferta para disfrutar en la calle del mejor carnaval en una noche que se anticipaba larga para las coplas.