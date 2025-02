Pili Tejada, coro 'El gallinero': “Siempre vamos con la premisa de pasarlo bien y de pelear por todo”

Pili Tejada es uno de los puntales del coro de Los Estudiantes. Con Antonio Bayón y Rubén Cao, esta noche presentan ‘El gallinero’, y para aplacar la tensión del estreno charla con nosotros de su agrupación, el concurso o la cantera.

Pregunta.–¿Cómo van esos nervios?

Respuesta.–Pues el miércoles ensayamos con tipos para dejar todo listo, porque el día antes no solemos ensayar. Sí que quedamos para la organización logística, para saber quién lleva qué al teatro, los turnos para maquillarse, si queda algo,... en fin, todo lo que hay por detrás y que nadie ve. Pero estamos con muchas ganas, porque las preliminares se hacen eternas y queremos ya soltarlo y dejar de aguantar los nervios de la gente, que estamos atacados.

P.–Si que se hacen largas las preliminares, ¿eres partidaria de sacarlas del Falla?

R.–No, no, porque para mí pierde parte de lo que es la esencia de llegar al Falla y que no se sepa lo que hay. Yo soy fan de las preliminares, siempre hay sorpresas gratas, aunque ahora nos quedemos con lo malo. Y es verdad que se hacen muy largas, algo que no es bueno ni para los aficionados ni para los componentes y habría que darle una vuelta. Pero lo que veo, y más con lo que se ha formado, es que hay que cambiar un par de cosas de las bases porque no podemos perder el control sobre nuestro teatro. Hay que dar potestad al jurado de poder decidir si echar o no el telón en base de lo que el público dicte. Eso fue un despropósito.

P.–No pudieron estar en la final con ‘La fiesta de locos’ y este año nos traen ‘El Gallinero’, ¿siguen en esta línea algo más clásica?

R.–Bueno, el año pasado gustaron más los coros de otros compañeros y ya está. Pero independientemente de quedar primero, segundo o fuera de la final vamos con la misma premisa, la de pasarlo bien y pelear por todo, y siempre intentando mejorar y hacer lo que nos gusta. Sí te puedo decir que, como el año pasado, es un coro de corte más clásico, no tan musical como en años anteriores. Queremos seguir tocando esa línea, de momento.

P.–¿Cómo ve la modalidad?

R.–Para mí, ahora mismo, y que no se me enfade ningún compañero, la zona media no existe. Hay cosas escuchables, agradables y luego muy buenas, porque hay agrupaciones que son una barbaridad. Pero hay otras a las que habría que darle una vueltecita, porque es echarnos tierra a nosotros mismos. Y quizás se puede extrapolar esto a otras modalidades, pero parece que en el coro molesta más y parte de culpa la tenemos los propios coros.

P.–¿Cree que hay que hacer autocrítica entonces? Ha dado que hablar las respuestas al pasodoble que cantó Jona el año pasado.

R.–Nosotros somos los primeros que hacemos autocrítica e intentamos hacer cosas que lleguen más al público. Lo de Jona es otra cosa distinta, yo creo que patinó con el pasodoble, la verdad, escuchó campanas, pero eso es del año pasado ya. Nosotros no cogemos subvenciones, tenemos contratos que es cantar en la batea cuatro o cinco horas y eso se puede ver. Es la modalidad más costosa, por ejemplo. Cada una tiene sus cosas buenas y cosas malas, pero el coro es la modalidad que más asociada está y quizás así sea más fácil pelear.

P.–¿Es corista de siempre?

R.–Pues sí, yo me crié entre tangos se puede decir. La familia de mi padre tenía el puesto de la Rosa de Oro en la plaza, con los tangos alrededor; mi padre era conserje en el colegio Carlos III, donde ensayaba el antiguo coro de los estudiantes; y luego yo soy de La Salle, donde además me llamaron cuando se creó el coro de la cantera. Además con mi madre salí en alguna chirigota escrita por ella del centro de mayores, me viene de todos lados. Llevo desde 2006 en el Falla y desde entonces estamos juntos.

P.–Muchos años ya con Antonio Bayón, Rubén Cao, usted y este grupo. ¿Cuál es el secreto?

R.–¡Eso digo yo¡ Llevamos toda la vida y trabajamos como un engranaje. Nos ayudamos muchísimo y nos entendemos con una mirada. Luego en el grupo hay tres o cuatro bajas por trabajo, por embarazos,.. pero realmente el grueso estamos desde chicos. Nuestra historia se puede decir que es un poco idílica. Hemos ido creciendo juntos, hemos quedado penúltimos, en todas las fases, y ahora estamos peleando por la final por suerte, y por trabajo. Pero independientemente de quedar el último o el primero nos lo hemos pasado muy bien. Así que no sé si el secreto es que lo hemos ido saboreando todo, lo malo también, y creciendo juntos de una manera natural y no moviéndonos por el interés, que hoy día muchos componentes están en agrupaciones por los premios, que es totalmente respetable. Pero creo que se pierde parte de la esencia, que es estar con los amigos, y creo que ahí puede estar el secreto.

P.–Usted viene de la cantera y este año forma parte del jurado de infantiles y juveniles, ¿cómo ve la situación? ¿Habría que cambiar algo también?

R.–Yo soy partidaria de que los premios en la cantera no sean metálicos del todo, se podría buscar como un hibrido. Y dar una lectura a las bases, que es un copia-pega de adultos salvo lo de las edades. Pero en cuanto a agrupaciones las veo súper sanas. Cuando yo estaba no todas las agrupaciones eran escuchables y ahora hay muchas de infantil y juvenil que superan con creces a las que hay en adultos. Lo que sí habría que mirar y cuidar es ese pase a adultos, porque es difícil dar continuidad a los grupos, porque no todas las niñas y niños tienen la misma edad. Nosotros mismos estuvimos un tiempo sacando cantera y adultos. Y también mirar esa diferencia con adultos en cuanto a las mujeres, porque en todas hay niñas.

P.–Usted, que es una mujer en primera línea de una agrupación puntera, ¿nos está costando demasiado estar ahí a las mujeres?

R.–Es que por desgracia todas tenemos techo de cristal en todo, al final el Carnaval no deja de ser un reflejo de la sociedad. Creo que ahora se está viendo por fin algo, pero por ejemplo vamos a una peña en Carnaval y preguntan por Antonio, no por mí. Creo que se le da protagonismo a pocas mujeres, muchas menos de a las que se debería. Pero tenemos que seguir ahí, porque choca mucho seguir la cantera y que lleguen las preliminares y que haya sesiones en las que sólo haya hombres. Es impresionante el corte que hay.