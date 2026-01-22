La peña La Estrella convoca sus concursos de coplas en el Carnaval de Cádiz

La peña La Estrella ha convocado un año más su concurso de coplas con los premios Tío de la Tiza (al mejor tango), Cañamaque (al mejor cuplé de chirigotas) y Paco Alba (al mejor pasodoble de comparsas). El primero de ellos se celebrará el sábado 14 de febrero y los otros dos los días 15 y 16, todos en el tablao de la plaza de Candelaria. También esos días se desarrollará el premio 'Agüillo' a la mejor parodia de cuartetos.

Podrán participar las agrupaciones de adultos que concursen en el COAC y el plazo de inscripciones se cierra el día 6 de febrero a las 14.00 horas. La ficha de inscripción se entregará en la sede de la peña y deberá ser cumplimentada y firmada por el representante de la agrupación, acompañada con la letra que se presenta al concurso.

La dotación económica de los premios es en coros de 1.100, 800 y 650 euros al primero, segundo y tercero, respectivamente; en chirigotas y comparsas de 800, 650 y 500 euros; mientras que en cuartetos son 400, 300 y 200 euros cada uno de los galardones. Todas las agrupaciones participantes optarán a los premios 'Manuel Merello' al mejor estribillo y 'Manuel Torres' al mejor tipo, dotado cada uno de ellos con 400 euros.

La entrega de los premios se realizará el domingo 22 de febrero en el tablao de Candelaria. Las bases completas se pueden retirar en la sede de la peña o descargarse de la página de Facebook de la entidad, donde están publicadas.