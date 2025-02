Pedrosa ('El ejército de Pancho Viña'): "Hay un movimiento anticoro que no sé que se quiere conseguir con él"

Cádiz/"Una experiencia muy grata". Con estas palabras, José Manuel Pedrosa, el veterano autor de coros, califica el que ha sido su debut como autor de comparsa, justo tras la actuación de 'El ejército de Pancho Viña', la agrupación de Sanlúcar que firma junto a su partenaire en 'Las entrañas de Cádiz', David Fernández, además de Antonio Rodríguez Pino y Raúl Rodríguez Martínez.

"Nosotros teníamos ahí en mente esta idea en la que quedamos con Fran (Oliveros) desde antes de verano. Le debíamos una a Fran y quedamos en que le íbamos a sacar una comparsa y para nosotros ha sido toda una ilusión ", contextualiza Pedrosa que tenía muy claro que lanzarse a la modalidad de las pasiones "no lo iba hacer con cualquiera" y "Fran, que es un gran músico, que afina de lujo y con este grupito tan bonito, que canta tan bien, sabíamos que era garantía", explica.

Con todo, asevera el compositor de la música de la agrupación, "nosotros le dejamos muy claro tanto a Fran como al grupo que la comparsa es muy difícil y que nosotros entrábamos en esto sin pretensiones, sólo con el objetivo de hacer buen papel, disfrutarlo y que la gente lo disfrute, sin una meta y, bueno, ellos así lo aceptaron", dice a la vez que reconoce que "ha sido complicado" cambiar el chip de la creación de un coro a la de una comparsa.

De todas formas, Pedrosa y los suyos -entre ellos, muchos componentes provienen del coro, como el propio Fran Oliveros- se las han ingeniado para trazar una especie de puente entre modalidades con un guiño en el primer pasodoble del debut de 'El ejército de Pancho Viña'. "Ya era hora que una comparsa apoye a un coro, ¿no? Que ya está bien, hombre", expresa serio Pedrosa que no ve duda alguna en que el rechazo a la modalidad de coro se ha recrudecido con el tiempo. "Sí, sí, cada vez más", certifica.

"Yo creo que hay un movimiento anticoro que no sé que se quiere conseguir con él. Es un tema para estudiar porque hay muchos factores que pueden estar influyendo, ¿no? En ese odio, en esa tirria que se tiene el coro... Yo no lo entiendo porque es la modalidad más difícil de hacer, al menos, de afinar y de montar y no sé por qué la gente no la valora como se debiera valorar", lamenta a la vez que también ve tanta distancia "entre unos estilos de coros y otros" en el Concurso que "quizás es el momento de, como ocurrió con Paco Alba y la comparsa, crear otra modalidad", sugiere.

Reflexiones aparte sobre un debate que se antoja bien interesante, Pedrosa está "más que satisfecho" con el estreno de su comparsa que ha seguido desde bambalinas y que califica de "muy redondo". "¿Y ahora sabes lo que me toca? Salir corriendo para el ensayo del coro, por si cantamos mañana", se apura.