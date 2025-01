Pasión Vega en el Teatro Falla: "No me atrevería a salir en Carnaval"

Cádiz/Infalible con una fiesta que pregonó en 2007, Pasión Vega no ha faltado a su cita con el Concurso Oficial de Agrupaciones del que disfruta de forma presencial en el Gran Teatro Falla, siempre que su agenda se lo permite. "Y es verdad que, normalmente, no suelo venir en la fase preliminar, pero es muy interesante, muy divertido y, de repente, siempre te puedes llevar alguna sorpresa grata", razona una de las voces más extraordinarias de la escena de la música española que, sin embargo, no se vería saliendo en Carnaval. "¡No me atrevería, yo no tengo esa gracia!", dice salpicando la reflexión con su risa argentina.

"Y mira -prosigue- que mis amigos salen en ilegales, y todos los años me animan. Anabel, Palomar, los Trujillos... Siempre me dicen, vente con nosotros, y no me atrevo. Pero a mí me encantaría, ¿eh?, algún día hacerlo así un poco menos profesional".

Con todo, la artista, que lleva más de media vida ligada a Cádiz, no se quita de gozar del Carnaval del Concurso y de la calle. "Y del de la calle, cada vez más. Particularmente, me gusta mucho de unos años para acá. El componente de frescura, que quizás en el concurso se va perdiendo porque, normal, está sujeto a unas normas, es muy grande en el Carnaval de la calle", reflexiona Pasión Vega que tiene a sus infalibles de la competición -"¡vaya pregunta difícil y qué compromiso!, pero bueno, está el Selu, Jesús (Bienvenido), Antonio (Martínez Ares) aunque este año no haya salido- y ese "dejarse llevar" en sesiones como esta novena función de preliminar.

Y todo ello, sacando como puede hueco de sus compromisos profesionales, que van por pares. "Estamos dando los últimos retoques del Pasión Almodóvar, que estrenamos el pasado año en Peralada pero que ahora lo estamos adaptando a los teatros. Se trata de un repertorio con las películas de Pedro Almodóvar con cuarteto de jazz dirigido por Moisés Sánchez, el pianista maravilloso madrileño. Y, al mismo tiempo, lo queremos compaginar con una gira de grandes éxitos. Bueno, no sé si llamarla así, pero de mis canciones de siempre, vamos, que se va a llamar Canto y río, como la canción que me escribieron Drexler y Chipi. Y andamos en esas", adelanta.

Proyectos con los que, posiblemente, Pasión Vega vuelva a pisar las tablas del Falla. "Espero que sí, espero que sí, el dossier está enviado y yo sé que, en cuanto haya un huequito, porque el Falla siempre tiene mucha ocupación, estaré ahí", ansía, junto a "ese público gaditano que es uno de los que más rompe la cuarta pared con el artista". En Carnaval y sin él. "Sí, sí, pero en Carnaval es impresionante", se sigue maravillando.