El pasacalles sobre ruedas de 'Una chirigota en teoría' por el adoquinado del centro de Cádiz

'Una chirigota en teoría' tras el baño de papelillos que le cae durante la presentación

En el interior del teatro ya hubo espoiler del tipo de 'Una chirigota en teoría' antes de que se alzaran las cortinas del teatro. Aún así, el rugido de asombro sonó cuando se vio en escena la propuesta irreverente que ha traído este año al COAC 2026 el grupo de Miguel Ángel Llul. Los doce Stephen Hawking, muy al tipo, sorprendieron.

El pasacalles de la chirigota provocó la reacción antes incluso de llegar al coliseo carnavalero. Los videos a través de las redes sociales comenzaron a compartirse y sería solo el principio de un espectáculo que terminó levantando al teatro Falla en las postrimerías de la cuarta sesión de preliminares.

En sus sillas de rueda eléctricas, los Stephen Hawkings más carnavaleros recorrieron el entorno de la plaza Fragela para llegar haciendo tipo a su estreno en la competición. Cantando el "qué bonita está mi Cádiz, que bonita es mi ciudad", los chirigoteros sufrieron el adoquinado de las calles del centro tal y como hacen constar durante su repertorio.

En este video de Carmen Collado compartido a través de X se puede disfrutar del pasacalles una de las chirigotas que más ha llamado la atención de lo que llevamos de Concurso.

El tipo es arriesgado y las opiniones no se han hecho esperar. Desde la chirigota dejaron claro desde el primer momento que "para nosotros, lo importante era no ofender, caer bien, después ya, concursar", tal y como expresó justo después de su actuación Miguel Ángel Llul a nuestra compañera Tamara García.

La agrupación ha conseguido sacar punta al personaje del científico británico enfermo de ELA. El propio Llul explicaba ayer que han mostrado el repertorio a la Asociación ELA Andalucía antes de mostrarla al mundo, para pasar el filtro de las personas que padecen dicha enfermedad y sus familiares "y les gustó mucho".

Además, han anunciado que una vez termine su periplo la chirigota, las sillas de ruedas eléctricas serán donadas. Pero todo apunta a que antes de que llegue ese momento les quedan algunas sevillanas que bailar en las tablas del Falla.