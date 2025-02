Paco Castro ('Al cielo con él'): "Nosotros no estamos acostumbrados a esto"

No ha sido una buena semana, a nivel personal, para los integrantes de 'Al cielo con él' -un crespón negro en la escenografía lo indicaba- y las emociones se entremezclan con el abrazo cálido del público del Gran Teatro Falla que los ha despedido al grito de ¡chirigota, chirigota! al término de su pase semifinal en el COAC 2025. Lógico que varios integrantes terminen con lágrimas en los ojos... "No ha sido una buena semana", repite Paco Castro, autor de la chirigota de Écija, que recibe el amor del respetable con sorpresa sincera: "Nosotros no estamos acostumbrados de esto".

"Ha sido inesperado totalmente y que la gente nos acoja de esta manera es como un premio para nosotros, no estamos acostumbrados", asevera el carnavalero sevillano que el pasado año causó sensación en el certamen con 'Te como tu cara' y que este año han repetido la buena acogida con una efectiva puesta en escena de los chirigoteros encerrados en un ascensor.

Por ello, porque "después de mucho tiempo" han visto recompensado su trabajo, saben lo que vale un pase a semifinal y con ese espíritu han querido reconocer el esfuerzo de los compañeros de modalidad que se han quedado en el camino con un pasodoble escrito hace apenas "un par de días". "Nosotros sabemos lo complicado que es llegar aquí a esta fase, a nosotros nos ha costado mucho trabajo, por eso no estaba de más acordarse de los compañeros que se quedan atrás", explica poniendo también en valor su segunda letra de esta tanda con un mensaje "más necesario todavía", el de la salud mental.

Pero la "jugada al límite" no ha estado sólo en el pasodoble, también "en el cuplé" que lo metieron este mismo martes, un día antes de cantar. "Bueno, pero ha salido bien, después miraremos el vídeo", asegura Paco Castro que también ha metido cambios en presentación y en algunas cuartetas de popurrí. Pieza en la que ha contado con la colaboración del cuartetero en barbecho Carlos Mení. "Pues ayer mismo hablamos con él, le preguntamos y aceptó, es un tío que para eso es el mejor", agradece.

Sobre el futuro de la agrupación en el certamen, el carnavalero incide en que ya estar en esta semifinal "es un premio" para su grupo, que era "el objetivo", pero que, claro, "mejorar" tampoco estaría nada mal. Y la calle, la amada calle. Para ella también se están preparando...

"A principio íbamos a ir a pelo, pero hemos hablado con los artesanos y nos van a hacer un apañito, nos van a hacer un ascensor portátil que podamos trasladar a la calle para futuras actuaciones que tengamos". ¿Y a quién le va a tocar cargar con ese ascensor?, le preguntamos. "Bueno, ya veremos..., pero a mí no", ríe.