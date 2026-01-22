La Ostionada Popular llenará de ambiente el centro de Cádiz: se repartirán gratis varios kilos de ostiones, manzanilla de Sanlúcar y cerveza

Nueva cita gastronómica en el corazón histórico de Cádiz. La XXXIX Ostionada Popular se celebrará este domingo, 25 de enero, a partir de las 13:30 horas, en la céntrica plaza de San Antonio. Como cada año, este evento reúne a un gran público en esta amplia plaza que es uno de los escenarios de las fiestas del Carnaval de Cádiz. Creada por la peña El Molino en 1987, esta fiesta volverá a estar organizada por el Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz.

Una jornada en la que la gastronomía no es la única protagonista, también las coplas y los compases le pondrán ritmo a esta fiesta carnavalesca. Tras el éxito de la Pestiñada Popular, la primera de las citas gastronómicas del Carnaval de Cádiz, llega la Ostioná u Ostionada, donde comer ostiones es sólo la excusa para reunirse, salir a la calle y escuchar las primeras guitarras, bandurrias y cajas. Se degustarán una gran multitud de kilos de ostiones, manzanilla de Sanlúcar y cerveza. Hay para todos y además, es gratis.

La degustación gratuita de estos manjares irá acompañada de las diferentes actuaciones carnavalescas que se concentren en la plaza de San Antonio. Una excelente manera de disfrutar de un domingo al aire libre, saboreando los sabores más puros de la tierra y recordando las coplas de años anteriores para calentar motores a lo que está por llegar en febrero.

¿Qué es el ostión?

El protagonista de esta fiesta es el ostión. El Ostión es un molusco parecido a la ostra pero con un sabor más intenso y que, además del erizo, es el fruto de la mar típico de la ciudad de Cádiz Se consume crudo con unas gotas de limón. Tras una larga cola para obtener este manjar de la gastronomía gaditana que se acompaña con cerveza, vino fino, manzanilla o moscatel, el público se queda a escuchar las coplas y disfrutar del ambiente.

Próximas citas gastronómicas

La primera cita gastronómica fue la Pestiñada Popular, donde se repatieron más de 10.000 pestiños. Ahora, tras la Ostionada Popular de este domingo, 25 de enero, la ciudad gaditana seguirá celebrando el resto de eventos gastronómicos con motivo del Carnaval de Cádiz. De esta manera, le seguirán la Erizada, Mejillonada, Gambada y Chicharronada, siendo ésta última la primera edición que se celebre en Cádiz.