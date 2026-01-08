El dulce más tradicional de la Navidad sirve de puente para darle la bienvenida al Carnaval de Cádiz: 10.000 pestiños gratis para endulzarte enero

El pestiño es un dulce andaluz muy tradicional de la Navidad que se elabora con ingredientes como harina, vino de Jerez, aceite de oliva y ajonjolí. Este postre es un imprescindible del recetario gaditano, más aún cuando comienza enero. Coincidiendo con el inicio del COAC, la Pestiñada da el pistoletazo de salida a todas las citas gastronómicas gaditanas con motivo del Carnaval de Cádiz.

La Pestiñada Popular se convierte en la excusa perfecta para una noche de convivencia popular que marca el inicio del calendario de coplas en Cádiz. Este año, este evento gastronómico se celebrará este sábado, 10 de enero, a partir de las 21:30 horas, en la plaza Fragela de Cádiz, también conocida como plaza del Falla, y servirá como arranque de los actos del Carnaval 2026 y antesala del COAC, que comenzará al día siguiente.

La Pestiñada es una cita multitudinaria y gratuita en la que la degustación de pestiños funciona como punto de encuentro para salir a la calle y escuchar las primeras guitarras, bandurrias y cajas del ambiente carnavalero. En esta edición se prevé el reparto de alrededor de 10.000 pestiños, acompañados de anís, mientras suenan coplas y repertorios que van calentando motores para el concurso.