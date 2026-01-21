Las sillas para la Cabalgata del Carnaval de Cádiz 2026 salen a la venta a partir de este jueves     

Un grupo desfila por la avenida principal de Cádiz en la cabalgata de Carnaval de 2024.

Las sillas para la Cabalgata Magna del Carnaval de Cádiz 2026 que se desarrollará el próximo domingo 15 de febrero a partir de las 17.30 horas, se pondrán a la venta a partir de este jueves 22 de enero. La empresa concesionaria Romian Producciones S. L. primero abrirá la venta ‘online’ de localidades, desde las 10 horas de este jueves hasta las 10 horas del próximo jueves 29 de enero, en la página web https://www.enterticket.es/eventos/gran-cabalgata-del-carnaval-de-cadiz-2026-230501. En internet estarán disponibles las sillas ubicadas en el tramo comprendido entre Varela y las Puertas de Tierra.

Las sillas ubicadas entre la Glorieta Ana Orantes hasta Varela se pondrán a la venta de forma presencial en taquilla, en un módulo habilitado en la calle Doctor José Manuel Pascual y Pascual, a partir del próximo 4 de febrero. El horario de las taquillas será de 9 a 17 horas los días 4, 5 y 6 de febrero, y en horario de 9 a 15.30 horas los días 9, 10, 11, 12 y 13 de febrero. Los días 7 y 8 permanecerán cerradas las taquillas.

En taquilla se podrán adquirir un máximo de 20 localidades por persona. Además, el mismo día del desfile a partir de las 16.00 horas también se podrán adquirir entradas a través de los acomodadores, que serán los encargados de venderlas.

El precio de las localidades será de 7 euros en fila delantera y de 6 euros para la fila trasera.

Grupos para desfilar a pie

Por otra parte, todos aquellos grupos de personas interesadas en desfilar a pie en la Gran Cabalgata ya pueden realizar su inscripción en las oficinas de la Delegación Municipal de Fiestas y Carnaval (Cuesta de las Calesas, 39 - 1ª planta – Edificio IFEF).

El plazo de inscripción permanecerá abierto desde este miércoles hasta el próximo 28 de enero y las oficinas de la Delegación de Fiestas y Carnaval permanecerán abiertas en horario de 8:30 a 14:30 horas. Para ello, sólo la persona representante del grupo debe aportar original y fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

Las normas e inscripciones se encuentran en la web del Ayuntamiento de Cádiz (www.cadiz.es) y en las oficinas de la Delegación Municipal de Fiestas y Carnaval.