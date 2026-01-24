La opinión del Canijo: Diccionario carnavalero para la RAE

Ahí lanzo una propuesta dirigida a la Real Academia de la Lengua Española para que incluya en su Diccionario determinados términos relacionados con el Carnaval de Cádiz:

PASOTRIPLE: Dícese del pasodoble de excesiva duración, normalmente estructurado en 3 tríos.

ESTEREO-TIPO: Tipo repetido, desarrollado con un enfoque de derechas y con un enfoque de izquierdas.

FANGUILLO: Dícese de la Composición más genuina de los coros, cuando incluya una una letra demasiado arriesgada, de las que te meten en fango .

ESTRIBRILLO: Estribillo lleno de contraltos. Suele ser largo en duración para que nadie pueda aprenderlo ni repetirlo

COMPAUSA: Comparsa con demasiados parones en el popurrit.

CUAR-TETO: Cuarteto que desbarra en la parodia con determinados juegos sexuales.

CUPLHETERO: Carnavalero que sólo canta cuplés de temática sexual donde el protagonista es siempre un macho básico-hetero.

CHIRIRROTA: Chirigota que no dura la semana de carnaval. También, chirigota de Antoñito Molina.

FARCETA: Dícese de la parte instrumental con la que empieza el tango de un coro de municipio donde sus habitantes cecean.

PASAVENIDAS: Pasacalles de excesiva duración.

BONAPARTE: En los contratos, autor, octavilla o contralto que se lleva una parte económica superior a la del resto de componentes.

BIOMBO: Bombo tan grande que sirve para que no te vean mientras te cambias.

CAJA: Remanente económico que en ocasiones es más tocado que el instrumento del mismo nombre.

POSTURANTE: Postulante que, vestido como su agrupación, se dedica al postureo en redes sociales.

MANGO: Tienda donde compran su ropa los que tocan la caja.

SINIVA: Contrato en B.

PARGODELUCÍA: Guitarrista que rompe demasiadas cuerdas de guitarra.

CHIRI-GOTERO: Componente de chirigota perjudicado en su salud por una mala noche y tratado con suero fisiológico en el Puerta del Mar.

CABIZBAJO: Bajo visiblemente decepcionado por la actuación de su coro.

TENORIO: Dícese del tenor que se cree agraciado y deseado por el público femenino.

PODCASTVISTA: Opinión desacertada expresada en un podcast de carnaval.

ESCOSER: Sentimiento tras recibir una dura crítica en la cadena Ser.

JULIOTARDO: Director de coro de puntualidad mejorable.

Raul CABREIROA: Músico comparsista que solo bebe agua.

FRANSINGANA: Comparsista que no vende el pescao.

FALSETE: Comparsista de voz aguda que en sus declaraciones en Onda Cádiz tras la actuación, ante Laura Jurado, siempre dice que está muy satisfecho de la misma y se abraza a sus compañeros de manera forzada.

CON-CEJAL: Concejal de fiestas de cejas frondosas. J.A.Guerrero.

ARTIESANO: Artesano al que le deben bastante dinero las agrupaciones para las que ha trabajado.

INTERPRESTACIÓN: Actuación debiendo dinero a un ARTIESANO.

FORILLO: Lugar donde se debate la normativa de los decorados.

PERPETUO REGIDOR: Benavides. Antiguamente Miguel Angel Fuertes.

HIEREDERO: Comparsista que hiere oídos cantando la oresentación de la comparsa ‘ Los herederos del levante’.

DIEGOLETRÓN: autor de pelo lacio que pone el teatro en pie con una buena letra.

PÚA: Mujer de orquesta de coros, que ha comido demasiado.

CARAPAYPAL: Sistema de pago seguro exclusivo para ciertos autores.