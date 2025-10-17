El número de agrupaciones para el COAC 2026 ya supera las cifras de 2025

A cuentagotas, debido al nuevo proceso de inscripción que debe pasar por la Red SARA, el registro municipal y la Delegación de Fiestas, siguen conociéndose datos acerca de la participación de las agrupaciones en el Concurso Oficial 2026 que se desarrollará en el Gran Teatro Falla desde, posiblemente, poco después de la festividad de los Reyes Magos. En la mañana de este viernes la concejala de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, ha avanzado la llegada de nuevas inscripciones.

El total de grupos registrados se eleva ya a 184. 126 de ellos corresponden a la categoría de adultos, mientras que en infantiles hay 38 y en juveniles, 20. Las nuevas incorporaciones son cuatro grupos de adultos y uno de juveniles.

El número de registros supera ya el cuantificado al cierre del plazo para el COAC 2025, que fueron 179. Hay de momento diez grupos de adultos menos que en ese cierre y siete menos con respecto a los finalmente cantaron en el Falla.

La cantera celebra un más que notable aumento. En infantiles se pasa de 29 a 38 conjuntos y juveniles incrementa hasta ahora el número en tres grupos más, pasando de 17 a 20.

Beatriz Gandullo también ha anunciado hoy que el sorteo del orden de actuación se celebrará el 8 de noviembre.