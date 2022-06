Pepito 'el Caja': "Mis dioses son los integrantes de las agrupaciones que me hacen reír"

Enfundado en el tipo del dios Baco de Velázquez, el querido presentador de Onda Cádiz que siempre detecta el cachondeo del Falla, desde patio de butacas a gallinero, nos desvela por quién brindaría y quiénes son sus verdaderos dioses en esta fiesta.

–¿Por quién brindaría este Carnaval?

–Por la vida, y ahora más que nunca, y por el ahora.

–¿Es usted más de vino o de cervecita?

–Pues yo soy más de cervecita, pero llega un momento en que me emboto y ya me paso al vino.

–¿Cómo hace para animar al Falla sin copita de por medio, a golpe de micro?

–Es el público el que me anima a mí porque yo voy donde está el jaleo. Intento detectarlo y acudo, así que soy un mero organizador cuando surge la fiesta del público.

–¿Quién es su dios o diosa en esta fiesta?

–Mi diosa es mi mujer, que se come todos los baños y las cenas de los niños mientras que yo estoy en el teatro. Y mis dioses son todas aquellas personas que mediante sus agrupaciones me hacen reír. No entiendo el Carnaval sin risas.

–¿Cuál es el principal triunfo de este COAC?

–La calidad de muchas de las agrupaciones.

–¿En qué playa se deja ver Pepito ‘el Caja’ en paños menores?

–La mayoría de las veces en La Caleta, que está a dos minutos de mi casa.

–¿Está metido ya en la operación biquini?

–Desde el primer día del Concurso bajando y subiendo al gallinero. He perdido peso aquí y nunca me había pasado. Claro, sin sin ambigú ni nada... Vamos, que el reloj cada noche me dice que he completado el reto subiendo 22 pisos.

–¿A qué agrupación cajonazo invitaría a una botella de vino?

–A la del Vera, por muchos motivos.

–Como humorista, ¿aprecia más el humor más directo y fácil o el inteligente y reposado como los buenos vinos?

–El que me haga reír. Bajo mi prisma, no existe humor fácil ni inteligente, sino oportuno y absurdo. A veces algo oportuno es más gracioso que algo más elaborado. Lo que no se puede perder nunca es la sutileza y el doble sentido.