El Carnaval en la calle
Agenda del Miércoles de Carnaval: concierto, ilegales y circuitos de agrupaciones
Las agrupaciones callejeras conquistan el barrio de El Pópulo
Las agrupaciones callejeras conquistan el barrio de El Pópulo / German Mesa

Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz

Carnaval de Cádiz 2026 en la calle: Guía de nombres de chirigotas callejeras y dónde encontrarlas

Germán Mesa

Cádiz, 19 de febrero 2026 - 00:13

Los tablaos y la noche de agrupaciones callejeras en el entorno del barrio de El Pópulo protagonizan el Miércoles del Carnaval

Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz
1/22 Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz / Germán Mesa
Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz
2/22 Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz / Germán Mesa
Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz
3/22 Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz / Germán Mesa
Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz
4/22 Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz / Germán Mesa
Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz
5/22 Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz / Germán Mesa
Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz
6/22 Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz / Germán Mesa
Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz
7/22 Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz / Germán Mesa
Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz
8/22 Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz / Germán Mesa
Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz
9/22 Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz / Germán Mesa
Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz
10/22 Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz / Germán Mesa
Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz
11/22 Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz / Germán Mesa
Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz
12/22 Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz / Germán Mesa
Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz
13/22 Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz / Germán Mesa
Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz
14/22 Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz / Germán Mesa
Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz
15/22 Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz / Germán Mesa
Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz
16/22 Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz / Germán Mesa
Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz
17/22 Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz / Germán Mesa
Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz
18/22 Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz / Germán Mesa
Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz
19/22 Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz / Germán Mesa
Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz
20/22 Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz / Germán Mesa
Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz
21/22 Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz / Germán Mesa
Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz
22/22 Las mejores imágenes del Miércoles del Carnaval de Cádiz / Germán Mesa

También te puede interesar

Lo último

stats