El Carnaval en la calle
Agenda del Martes de Carnaval: la quema del Dios Momo, circuitos de agrupaciones y concursos
Acto sobre tanguillos y tangos en la Casa del Carnaval.
Acto sobre tanguillos y tangos en la Casa del Carnaval. / Miguel Gómez

Las mejores imágenes del Martes del Carnaval de Cádiz 2026

Cortejo, acto y quema del Dios Momo del Carnaval de Cádiz 2026 en imágenes

Miguel Gómez

Cádiz, 18 de febrero 2026 - 00:17

Los tablaos en diferentes plazas de Cádiz y la Suite de tanguillos y tangos organizada en la Casa del Carnaval centra el programa de este Martes de Carnaval, además del cortejo, pregón y quema del Dios Momo en la plaza de San Antonio que se puede disfrutar en la la galería de este enlace.

Las mejores imágenes del Martes del Carnaval de Cádiz 2026
1/15 Las mejores imágenes del Martes del Carnaval de Cádiz 2026 / Miguel Gómez
Las mejores imágenes del Martes del Carnaval de Cádiz 2026
2/15 Las mejores imágenes del Martes del Carnaval de Cádiz 2026 / Miguel Gómez
Las mejores imágenes del Martes del Carnaval de Cádiz 2026
3/15 Las mejores imágenes del Martes del Carnaval de Cádiz 2026 / Miguel Gómez
Las mejores imágenes del Martes del Carnaval de Cádiz 2026
4/15 Las mejores imágenes del Martes del Carnaval de Cádiz 2026 / Miguel Gómez
Las mejores imágenes del Martes del Carnaval de Cádiz 2026
5/15 Las mejores imágenes del Martes del Carnaval de Cádiz 2026 / Miguel Gómez
Las mejores imágenes del Martes del Carnaval de Cádiz 2026
6/15 Las mejores imágenes del Martes del Carnaval de Cádiz 2026 / Miguel Gómez
Las mejores imágenes del Martes del Carnaval de Cádiz 2026
7/15 Las mejores imágenes del Martes del Carnaval de Cádiz 2026 / Miguel Gómez
Las mejores imágenes del Martes del Carnaval de Cádiz 2026
8/15 Las mejores imágenes del Martes del Carnaval de Cádiz 2026 / Miguel Gómez
Las mejores imágenes del Martes del Carnaval de Cádiz 2026
9/15 Las mejores imágenes del Martes del Carnaval de Cádiz 2026 / Miguel Gómez
Las mejores imágenes del Martes del Carnaval de Cádiz 2026
10/15 Las mejores imágenes del Martes del Carnaval de Cádiz 2026 / Miguel Gómez
Las mejores imágenes del Martes del Carnaval de Cádiz 2026
11/15 Las mejores imágenes del Martes del Carnaval de Cádiz 2026 / Miguel Gómez
Las mejores imágenes del Martes del Carnaval de Cádiz 2026
12/15 Las mejores imágenes del Martes del Carnaval de Cádiz 2026 / Miguel Gómez
Las mejores imágenes del Martes del Carnaval de Cádiz 2026
13/15 Las mejores imágenes del Martes del Carnaval de Cádiz 2026 / Miguel Gómez
Las mejores imágenes del Martes del Carnaval de Cádiz 2026
14/15 Las mejores imágenes del Martes del Carnaval de Cádiz 2026 / Miguel Gómez
Las mejores imágenes del Martes del Carnaval de Cádiz 2026
15/15 Las mejores imágenes del Martes del Carnaval de Cádiz 2026 / Miguel Gómez

También te puede interesar

Lo último

stats