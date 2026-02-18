El Carnaval en la calle
Agenda del Martes de Carnaval: la quema del Dios Momo, circuitos de agrupaciones y concursos
Cortejo del Dios Momo encarnado por Luis Rivero
Cortejo del Dios Momo encarnado por Luis Rivero / Miguel Gómez

Cortejo, acto y quema del Dios Momo del Carnaval de Cádiz 2026 en imágenes

Carnaval de Cádiz 2026 en la calle: Guía de nombres de chirigotas callejeras y dónde encontrarlas

Miguel Gómez

Cádiz, 18 de febrero 2026 - 00:09

El Dios Momo encarnado por el autor Luis Rivero en su cortejo, pregón y el acto de la quema en San Antonio, en imágenes

Cortejo, acto y quema del Dios Momo del Carnaval de Cádiz 2026
1/73 Cortejo, acto y quema del Dios Momo del Carnaval de Cádiz 2026 / Miguel Gómez
