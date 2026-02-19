El Carnaval en la calle
Agenda del Jueves de Carnaval: entrega de la Aguja de Oro y Pastora Soler en San Antonio
Numeroso público se congregó este jueves en San Francisco para ver la entrega de la Aguja de Oro y las actuaciones
Numeroso público se congregó este jueves en San Francisco para ver la entrega de la Aguja de Oro y las actuaciones / Miguel Gómez

Las mejores imágenes del Jueves de Carnaval en Cádiz

Carnaval de Cádiz 2026 en la calle: Guía de nombres de chirigotas callejeras y dónde encontrarlas

Miguel Gómez

Cádiz, 19 de febrero 2026 - 23:49

El jueves de Carnaval congregó de nuevo a numeroso público frente a los diferentes tablaos con la entrega de la Aguja de Oro en San Francisco como uno de los principales atractivos

Las mejores imágenes del Jueves de Carnaval en Cádiz
1/24 Las mejores imágenes del Jueves de Carnaval en Cádiz / Miguel Gómez
2/24 Las mejores imágenes del Jueves de Carnaval en Cádiz / Miguel Gómez
3/24 Las mejores imágenes del Jueves de Carnaval en Cádiz / Miguel Gómez
4/24 Las mejores imágenes del Jueves de Carnaval en Cádiz / Miguel Gómez
5/24 Las mejores imágenes del Jueves de Carnaval en Cádiz / Miguel Gómez
6/24 Las mejores imágenes del Jueves de Carnaval en Cádiz / Miguel Gómez
7/24 Las mejores imágenes del Jueves de Carnaval en Cádiz / Miguel Gómez
8/24 Las mejores imágenes del Jueves de Carnaval en Cádiz / Miguel Gómez
9/24 Las mejores imágenes del Jueves de Carnaval en Cádiz / Miguel Gómez
10/24 Las mejores imágenes del Jueves de Carnaval en Cádiz / Miguel Gómez
11/24 Las mejores imágenes del Jueves de Carnaval en Cádiz / Miguel Gómez
12/24 Las mejores imágenes del Jueves de Carnaval en Cádiz / Miguel Gómez
13/24 Las mejores imágenes del Jueves de Carnaval en Cádiz / Miguel Gómez
14/24 Las mejores imágenes del Jueves de Carnaval en Cádiz / Miguel Gómez
15/24 Las mejores imágenes del Jueves de Carnaval en Cádiz / Miguel Gómez
16/24 Las mejores imágenes del Jueves de Carnaval en Cádiz / Miguel Gómez
17/24 Las mejores imágenes del Jueves de Carnaval en Cádiz / Miguel Gómez
18/24 Las mejores imágenes del Jueves de Carnaval en Cádiz / Miguel Gómez
19/24 Las mejores imágenes del Jueves de Carnaval en Cádiz / Miguel Gómez
20/24 Las mejores imágenes del Jueves de Carnaval en Cádiz / Miguel Gómez
21/24 Las mejores imágenes del Jueves de Carnaval en Cádiz / Miguel Gómez
22/24 Las mejores imágenes del Jueves de Carnaval en Cádiz / Miguel Gómez
23/24 Las mejores imágenes del Jueves de Carnaval en Cádiz / Miguel Gómez
24/24 Las mejores imágenes del Jueves de Carnaval en Cádiz / Miguel Gómez

