El mejor día del invierno decide aparecer el segundo sábado del Carnaval 2026 en Cádiz

El coro ‘Los caletarios’ en el carrusel de El Mentidero ante una plaza abarrotada.

Los carnavaleros y los aficionados no podían imaginar hace escasos días que el Carnaval iba a venir acompañado de tan buen clima. Y en este segundo sábado de la fiesta grande de la ciudad, Cádiz vivió el que pudo ser el mejor -por ahora- día del invierno. De esa manera, con sol y temperatura agradable, el arranque de la jornada fue que ni pintado.

Hasta más o menos las seis de la tarde el público se estancaba en lugares comunes donde escuchar coplas. Luego, a partir de esa hora, la avalancha de visitantes se derramaba por el centro procedentes de los autobuses que los habían dejado en la carretera de Astilleros y muchas familias optaban por acercarse a disfrutar de la Cabalgata del Humor. El escenario iba a ser entonces bien distinto.

Pasada la una y media de la tarde la Comparsa de la Cantera, la de Tomate y Piru, demostraba su poder de convocatoria llenando la plaza de la Merced.

A la hora del almuerzo arrancaban los carruseles de coros en tres lugares diferentes: El Mentidero, donde se daba la mayor concentración de público; La Viña, con sus calles transitables y sin aglomeraciones; y Candelaria.

En esos momentos, en el Campo del Sur muchas familias aprovechaban el sol para degustar papelones de pescaíto frito. En la antigua peña Nuestra Andalucía estaba la comparsa de José Juan Pastrana y Pepito Martínez ‘La última función’. Por su parte, la chirigota ‘Los cadisapiens (la involución)’ daba un pase ante el bar El laurel, en la confluencia de Obispo Urquinaona y Barrocal.

Muy buen ambiente se vivía en la sede de Adelante Andalucía, en la esquina de las calles Benjumeda y Sagasta, con la celebración del IV Carnaval Solidario, a beneficio de la Caravana por la Paz del pueblo saharaui. Allí actuaron numerosas agrupaciones callejeras y alguna que otra de la cantera.

La peña Paco Alba repartía sus panizas y huevos de fraile en las Bóvedas de Santa Elena y celebraba la final del XXVI Concurso de Tangos y Pasodobles. El momento más emotivo llegó con la imposición de la Paniza de Oro al comparsista Juan Catalán Bea ‘Catalino’.

Sus amigos cantaron coplas de las grandes comparsas en las que salió y el autor con el que consiguió más éxitos, Antonio Martín, compuso una copla para la ocasión en homenaje al elegante octavilla, con la música del pasodoble de ‘Encajebolillos’, primer premio de 1991.

Las agrupaciones callejeras más seguidas despertaban a la hora del café después de una intensa y larga madrugada de sábado. Podía verse poco después de la cinco y media a la chirigota de Vera Luque, ‘Los Nacho Cano de la calle Solano’.

A la calle Encarnación se dirigía ‘Los que siempre saludan’, encaminándose después a Portería de Capuchinos, y la Chirigota del Ukelele se disponía a hacer lo mismo hacia Solano.

Poco después de las seis de la tarde se acomodaba ante el monumento a Segismundo Moret la comparsa dirigida por Palmira Santander, ‘La biblioteca’.

Esta misma agrupación tenía previsto dar un pase conjunto a las ocho de la tarde en la escalerilla de la Facultad de Medicina junto a ‘Los hombres de Paco’ y ‘El Palmar de Trille’. Iniciativas como esta, anunciadas en las redes sociales, son muy seguidas por los aficionados, pues de una tacada se encuentran con un espectáculo más que atractivo con varias agrupaciones.