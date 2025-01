Marta Ortiz ('La Valla'): "El Carnaval es un altavoz mediático para gritar un mensaje que es imprescindible"

Marta Ortiz ha regresado al Concurso con la comparsa 'La valla', desde donde brinda un mensaje potente con la migración en el punto de mira de todo su repertorio. Un esperado regreso que la autora ansiaba porque "yo adoro este teatro, me gusta mucho el Carnaval desde pequeña y creo que esto es un altavoz mediático para darle forma al Carnaval, un altavoz desde el que gritar un mensaje que creemos imprescindible".

En esta ocasión, ha colmado la escena del Falla con una temática que incide en otra de las grandes injusticias mundiales que, en este caso, nos pilla bien cerca, la migración y todo lo que conlleva con las mafias que se lucran de la desgracia del hambre o los gobiernos que se ponen de perfil ante la que debería ser la defensa férrea de los derechos humanos. Un mensaje o un problema con el que "si no estás concienciado o no estás de acuerdo, es algo terrorífico. Es algo que hay que decir".

Ortiz reivindica con esta comparsa, que viene con una cuidada puesta en escena, no solo esta problemática, sino que continuará, avisa en su primer pasodoble, con el mensaje feminista que transversalmente impregna sus agrupaciones, "pues el feminismo es una forma de estar en la vida, que creo de obligado cumplimiento porque nos están matando y nos están vejando, y es necesario no cantar más misoginia, como se escucha aquí cada noche tantas veces".

Y es que, tal y como cantan en la comparsa, el mensaje con el que dio un golpe en estas tablas siendo la primera comparsa de mujeres que llegó a la final con 'We can do' caló y ha recorrido la geografia española, las universidades y se hizo un hueco importante en la afición "que nos ha amado, que ha compartido con nosotros nuestros éxitos y llorado nuestras derrotas, así que volvemos para también para agradecer, pues es un gesto de amor y también es necesario transmitirlo".