Marisa Brihuega ('¡Qué barbaridad!'): "Mis hermanos son referentes, pero eso también es una hándicap para mí"

Cádiz/Sangre azul de dos casas de nobleza carnavalera corre por el cuerpo de Marisa Brihuega Delgado. Su garganta, tan fiable como creativa, y siempre empapada en el pellizco de las fuentes, milita en las filas del Coro Libertario desde el año 2022, el año de su estreno –tiene tela la cosa– en un Falla que ya llevaba décadas rendido a los pies del cante de su padre y sus hermanos. De su abuelo. Marisa Brihuega Delgado, una carnavalera que da gusto escucharla nos habla de la propuesta del coro de Miguel Ángel García Argüez Chapa. Marisa Brihuega Delgado, ‘¡Qué barbaridad’!

Pregunta.–’¡Qué barbaridad!’, el nombre de su coro y una de las frases más repetidas en la sesión del domingo. Esperemos que su barbaridad venga tenga otro sentido...

Respuesta.–Sí, sí, totalmente. Nuestro coro es una barbaridad en cuanto a reivindicaciones y críticas. Llegaremos en el tono al que acostumbra nuestro coro, que creo que ya todo el mundo lo conoce lo suficientemente bien, al igual que a nuestro autor, que escribe fuera y dentro del Carnaval que es una barbaridad.

P.–Vienen con algunos cambios, ¿verdad?

R.–Sí, ha habido cambios importantes, sobre todo, en cuanto a voces, que se han reforzado bastante y se nota muchísimo en la potencia del grupo, que está formado por 55 personas. También llevamos una puesta en escena que, yo pienso, es muy bonita que, eso sí no cambia, nos la vuelve a hacer Soloarte.

P.–Usted se unió a este proyecto en 2022 con ‘Tierra y libertad’. Entiendo que ya está muy asentada en el grupo.

R.–Efectivamente, me encuentro mucho más cómoda, como si estuviera en casa porque, aunque yo soy más abierta que mis hermanos, también mantengo mi ramalazo de timidez. Siempre he tenido como mucho apuro a cantar, ¿sabes?, le tenía miedo, y le tengo todavía un poco, a hacer algo mal... Y, bueno, tengo a mis hermanos como referentes, para mí y para muchas personas en el Carnaval, pero eso, quizás, también es un hándicap para mí, además de ser mujer... No sé, aunque las comparaciones son odiosas, siempre están ahí...

P.–Aunque en la mayoría de las ocasiones sabe que es una percepción que sólo tiene una misma, ¿no?

R.–Sí, sí. Por eso, ahora ya me veo como cantando con más confianza.

P.–Casi todos los carnavaleros me hablan de su agrupación como una familia, pero, en su caso, el asunto es por partida doble

R.–¡Así es! Mira a mí me llamó Fran Oliveros, que era el director de ‘Tierra y Libertad’ y, nada, me lo pensé un par de días por el tema de compatibilizarlo con las responsabilidades laborales, pero le dije que sí porque yo quería probar la experiencia. Yo había salido de chica con una agrupación juvenil pero, ¡imagínate!, en año 82 que encima no tenía nada que ver el Concurso de entonces con el de ahora. Así que mi marido me animó mucho y me dije, oye pues me lanzo, porque tenía tantísimas ganas de vivir el Carnaval desde dentro de una agrupación... En estas, mi hijo Pablo, que salía hasta ese momento en la comparsa de Andy, se agregó al grupo y se vino y ya, para rematar, mi hermano Edu, que tampoco salía en ese momento, creo que llamó al Chapa y se ofreció para salir. Ya al año siguiente se vino mi marido (Manolo Moreno) en la instrumentación, pero el pobre tuvo un desprendimiento de retina y en semifinales lo estaban operando, ¡el mismo día que cantábamos!, así que él viene disfrutando más de la experiencia desde el año pasado. Y ya este año, que va a ser súper bonito, sale también mi hijo pequeño, Álvaro, que estaba loco por salir, pero con la carrera le cogía con los exámenes cuatrimestrales, así que ya la ha terminado, puede salir. Y el que se baja del coro es mi hermano Edu, que se ha ido con la comparsa del Jona, porque su alma comparsista sigue muy latente.

P.–La comparsa es que tiene que tirar mucho...

R.–Eso, mucho, mucho... Pero, te digo, a mí no me gusta distinguir entre modalidades, porque para mí el Carnaval es todo. Me da mucho coraje, y mucha pena, esas generalizaciones de es que los coristas tal, los comparsistas cuál, los chirigoteros no sé qué... No, señores, el Carnaval es un todo y cada modalidad tiene su parte buena y su parte mal, y te puede gustar más una que otra, obviamente, pero, al final, si tú eres de verdad un buen carnavalero, un buen aficionado, te gusta escuchar todas. Yo lo escucho todo.

P.–Oiga, ¿y las historias que puedan surgir en los ensayos luego van para casa?

R.–Completamente, mira, mi marido es súper pesado con la guitarra, machacón, machacón, y eso me implica a mí, “cántame la cuarteta tal para repasarle”, “anda, dale el tango”... Vamos, que a veces le digo, “mira, déjame” (ríe) Y con Pablo, como él ahora se ocupa de la afinación del coro y de meter las voces, pues también me implica en cosas de logística. Oye, y yo me saturo. A mí me gusta ser una componente más. Ir a ensayar y ya hasta el día siguiente. Me pasa como con la lectura, como con el cine, necesito reposarlo, mi tiempo, sino, no lo disfruto. Pero sí, hija, en mi casa es coro casi todo el día (ríe).

P.–Entiendo que le traerá recuerdos de su infancia...

R.–De mi madre, de mi madre... Sobre todo de ella (se emociona). Siempre lo he dicho, la verdadera carnavalera, la más carnavalera de todos nosotros era mi madre. Sí, era la mujer de Carlos Brihuega pero, no lo olvidemos, era la hija de Eduardo Delgado, ha estado en la fiesta desde dentro y haciendo de todo, cosiendo, colaborando, ayudando a todo el mundo... Yo me acuerdo tanto de ella... Cuando nos ponía el Concurso en la radio, cuando nos disfrazaba, el año que nos vistió a todos, a los vecinos también, para hacer la Marcha Verde... Mi madre... Tan, tan familiar...

P.–Entiendo que esta pregunta se la habrán hecho mil veces, ¿por qué espero tanto para salir en el Concurso, Marisa?

R.–Te la contesto muy simple, porque nunca me lo habían ofrecido. Nadie. A la vista está que, en cuanto me llamaron, dije sí.