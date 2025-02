Manuel Cornejo, fiel a su estilo de comparsa: "Sin ser el mismo plato, que sepas que lo ha hecho el mismo cocinero"

Manuel representa la juventud que irrumpe con fuerza pidiendo paso entre los grandes después de dos años seguidos con comparsas entre los cinco primeros clasificados en el Concurso de Agrupaciones. No se pone presión extra, pero tampoco se arruga cuando lo sitúan entre los candidatos a estar arriba, en todo caso una sonrisa entre la timidez y el halago sobresale en su expresión.

Pregunta.–¿’La alegría de Cádiz’ fue también una alegría para Manuel Cornejo?

Respuesta.–Sí, fue una alegría. La verdad que hemos disfrutado mucho de la comparsa, ha sido muy guay. Y a pesar de no estar en ese último día que nos hubiera gustado, fue un año magnífico. La comparsa llegó a la gente y hemos recibido muchos mensajes de cariño y el balance positivo siempre.

P.–No estuvo esa última noche pero se quedó a un pasito.

R.–Sí, ahí estamos. Nos dieron el Premio Cajonazo, quedamos quinto, primer accésit.

P.–Un tercer premio en el año anterior, quinto puesto el pasado... Su entrada en el mundo de la comparsa ha sido con una fuerza tremenda.

R.–La verdad es que nos ha ido bien estos dos años, hemos trabajado bien y la comparsa ha gustado a la gente y al jurado, afortunadamente. Porque hay muchas comparsas que les gusta mucho a la gente, pero no se ve reflejado en el jurado. Nosotros hemos tenido suerte.

P.–El año pasado había cierta exigencia de demostrar o de consolidar que entrase con una final, ¿con qué perspectivas afronta este año?

R.–Esto es muy complicado, porque cada año es una competición distinta, un jurado distinto. Entonces, ponerte tú algunas metas con respecto al puesto o la ratificación, yo creo que es una tontería. Lo suyo es que tú te pongas la meta de hacerlo lo mejor posible, de mejorar lo que diste el año anterior. Y a partir de ahí empiezan las cosas que no dependen de ti. De ti dependen escribir, hacerlo lo mejor posible, exprimirte para dar algo más de lo que diste. Pero a partir de que la comparsa cante, empiezan las cosas que no dependen de ti. Si gusto, si no gusto, el jurado, la prensa, la gente, eso no depende de ti. Una vez que tú lanzas la flecha, se acabó, yo no puedo hacer más

P.–De momento lleva muy buena puntería

R.–Sí, es verdad que sí. Ojalá que siga así, lo vamos a intentar, está claro, pero hay muchos factores: el día, la hora, el momento; yo que sé, el domingo, por ejemplo, la chirigota que puso el teatro patas arriba y tú no te lo esperas, llega a tocarme delante y yo no sé ni quiénes son, te condicionan para bien o para mal, da igual, un montón de cosas que escapan de lo que tú puedes controlar.

P.–Las dos comparsas anteriores iban con Cádiz directamente en el nombre, ¿con ‘Los poderosos’ trae un mensaje más universal?

R.–Yo creo que la idea está muy arraigada a Cádiz. Lo que pasa es que le hemos quitado el nombre porque ha surgido así. No le damos una vuelta excesiva, este nombre está bueno, pues este. No nos hemos planteado si había que quitarlo o que poner lo de Cádiz, pero la idea en sí yo creo que va a estar arraigada a Cádiz y tiene evidentemente su base.

P.–¿Qué es lo que nos puede adelantar de esta comparsa?

R.–Pues yo creo que puede esperar una comparsa de nuestro rollo, de nuestro estilo. Habiendo dado un girito, es otra cosa distinta que no tiene nada que ver con la del año pasado. Y creo que puede esperar una comparsa que huela a Cádiz, que sepa a Cádiz, que sin ser el mismo plato, tú sepas que lo ha hecho el mismo cocinero.

P.–¿El grupo se mantiene este año por tercer año consecutivo?

R.–Exactamente, los mismos 15 del primer año, ahí no hemos cambiado.

P.–Con parte de la familia...

R.–Mi hermano Leo sale y mi primo Tobita, que es el caja, que es padrino del hijo de otro, también tenemos primos entre ellos, hemos juntado ahí todos los parentescos.

P.–En una saga de chirigoteros, ¿por qué le ha dado por la comparsa?

R.–Porque tengo mucha malage (risas). Saldría en chirigota, pero siempre con un instrumento o algo, que no tuviera que gesticular, que me da corte. Conmigo no se iba a reír nadie, yo no te meto el cuplé guay. Pero bueno, creo que estoy mejor situado aquí en la comparsa, no hace falta tanta vis cómica, que no tengo ninguna...

P.–Comparsa de la que hace letra, música y lleva también la dirección. ¿Le gusta llevar el control de todo?

R.–No coso de milagro. La parte buena es que más o menos todo va como yo lo tengo en la mente. Yo soy el que piensa que el único en Cádiz ahora mismo que ha visto a ‘Los Poderosos’ soy yo, lo he visto ya 200 veces. Y hasta el miércoles no va a verlo la gente. Pero después tengo mucha ayuda, esto se hace entre quince. Discutimos hasta el pantalón, el calcetín, el coreado, el cuplé. Aquí todo se hace entre todos. Es verdad que yo afino y hago la letra y la música, pero después esto es una cooperativa de quince, porque siempre digo que 32 ojos ven más que 2. Entonces yo lo pongo todo en común, mi comparsa sabe desde el primer día de lo que va a ir, cómo se va a vestir... Hay gente que mañana le da el tipo, toma, ponte esto y cántalo, y yo creo que eso es un error. La gente tiene que ser partícipe de lo que lleva y disfrutarlo tanto como los demás. El proceso de creación es lo más bonito. Ahora una vez que empieza el concurso ya empieza el tira y afloja y eso es un coñazo, la verdad, lo disfrutamos pero con su poquito de tensión.

P.–Lleva adelante también la autoría de la comparsa de Palmira Santander que este año ya ha dejado buenas sensaciones.

R.–Estamos muy contentos con cómo ha quedado ‘La majadería’ porque el año pasado fue un concurso un poco más feo para la agrupación y se merecían volver a tener el cariño del público, así que por ahí ya la comparsa ha tenido éxito. Ya después como queden son cosas que no dependen de nosotros, pero el cariño del público lo tienen, que el año pasado lo tuvieron casi a medias. Ahí de todos modos el peso de la autoría la lleva Manolín.

P.-Palmira se lamentaba en la entrevista previa que le hicimos de que siempre comparan a su comparsa con otras femeninas, no con toda la modalidad. Siendo autor de ambas, ¿crees que son competencia?

R.-Claro que sí. Aunque queden todavía restos de ese pensamiento, los que estamos metidos en ese berengenal sabemos que las comparsas compiten entre ellas. Sin ir más lejos Marta quedó cuarto premio y comparsas de hombres quedaron por detrás. Compito tanto que mi comparsa me da carga: "quillo, el pasodoble que le has hecho a la niñas...". ¿Qué hago? Esto es muy difícil. Llevar dos comparsas para delante es supercomplicado, un coñazo bonito.

P.-Os toca en la parte media de las preliminares en un Concurso largo, ¿es una suerte?

R.-Mira, creo que hace tiempo que el Concurso tiene un formato que te toque cuando te toque casi nunca es un buen día, la verdad. El año pasado, con el sistema de las cabezas de serie, las comparsas un lunes, un miércoles, un jueves, un domingo... Yo entiendo que las demás también tienen que meterse en ese saco, pero el año pasado en concreto, y este año creo que también, excepto el Tomate, que la he tocado un sábado, las demás comparsas... Al final es que ningún día es bueno, o todos son regulares. Con respecto a mitad del concurso, sí pero en la sesión 14 de preliminar, esto es eterno, tío. Yo canto el miércoles y no terminan hasta el jueves siguiente... Esto es horroroso. Más largo que un parto.