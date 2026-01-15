Manu Sánchez, pregonero del Carnaval, recuerda a Juan Carlos Aragón: "El genio, la alta literatura instalada en el Carnaval de Cádiz"

Manu Sánchez continúa desgranando, paso a paso, el camino emocional que le conduce hasta el pregón del Carnaval de Cádiz 2026. Tras compartir hace unos días su particular Génesis de Carnaval, el pregonero ha querido detenerse ahora en Juan Carlos Aragón, una figura clave para entender no solo la evolución de la fiesta, sino también su dimensión más crítica e intelectual. Lo ha hecho a través de un extenso tuit en X que funciona como homenaje, reflexión y declaración de principios.

Un recuerdo que mira al presente

En su mensaje, Manu Sánchez pone sobre la mesa una idea incómoda pero necesaria, muy ligada al pensamiento del propio Aragón. "Siempre me dolió y me llamó poderosamente la atención lo que gustan los genios muertos y lo que estorban los genios vivos", escribe el pregonero, apelando a la costumbre de reconocer el talento cuando ya es tarde. Frente a eso, reivindica la honestidad de decirlo a tiempo: "Poder decirle a nuestros genios a la cara y en vida que lo son, que los valoramos y que los necesitamos".

El presentador apela a que es preferible agradecer la presencia de una persona en vida y no esperar a que llegue su marcha para entender todo lo que aporta. "De verdad que no pasa nada, absolutamente nada por no guardarlo para cuando ya sea demasiado tarde", afirma Sánchez refiriéndose a Juan Carlos Aragón.

Juan Carlos Aragón, mucho más que un autor de coplas

El recuerdo no se limita al Juan Carlos Aragón letrista. Manu Sánchez subraya su faceta como profesor de Filosofía, una condición que atravesó toda su obra y su manera de estar en el mundo. "Ya no es cómo escribía, que era de locos, es cómo pensaba, que no se podía estar más cuerdo", señala, reivindicando al pensador que utilizó el Carnaval como herramienta para incomodar, reflexionar y despertar conciencias.

En ese contexto, el pregonero resume su figura con una sucesión de nombres que explican su complejidad: "El genio, el Mesías, la leyenda, la alta literatura instalada en el Carnaval de Cádiz. El cabrón mayor del Reino, El Maestro, El Filósofo".

Un momento irrepetible en televisión

El tuit va acompañado de un vídeo rescatado del programa La semana más larga, emitido en Canal Sur y presentado por el propio Manu Sánchez. "Hoy toca asomarnos a un momento irrepetible", avanza, antes de recordar aquel encuentro entre Juan Carlos Aragón y Manuel Carrasco. En las imágenes, el cantante interpreta el pasodoble Un amigo es un amigo, de la comparsa Los Condenaos.

"Admirándose y queriéndose delante del mundo", escribe Manu Sánchez, agradeciendo que ese instante haya quedado grabado como testimonio del respeto que despertaba el autor gaditano dentro y fuera del Carnaval.

La antesala de un pregón muy personal

Este homenaje se suma a la serie de mensajes con los que Manu Sánchez está dando forma a su particular camino hacia el pregón. Una cuenta atrás en la que habla de amor por la fiesta, de deuda con Cádiz y de quienes la hicieron grande. Y entre todos esos nombres, el de Juan Carlos Aragón aparece como un pilar imprescindible.