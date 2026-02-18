Manu Sánchez 'agradece' a "los fachas y franquistas" los comentarios sobre su pregón en el Carnaval de Cádiz

Con la fina ironía de la que suele hacer gala, el comunicador sevillano Manu Sánchez ha querido responder en sus redes sociales a las críticas por el contenido político del pregón del Carnaval de Cádiz 2026 que escribió e interpretó el pasado 14 de febrero en la plaza de San Antonio.

"Quiero agradecer a todos los fachas y franquistas de por aquí cada mensaje sobre el Pregón", ha encabezado un texto que acompañaba a una fotografía de uno de los momentos más emocionantes de la proclama donde el pregonero invitó a las hermanas de José Manuel García Caparrós a subir al escenario donde el comparsista Jesús Bienvenido interpretaba el pasodoble de 'Las ratas' en el que pedía justicia con la memoria del joven andaluz cuyo asesinato sigue impune casi medio siglo después.

Y es que la memoria histórica, la andaluza y la española, y el contundente alegato contra la extrema derecha cosieron un pregón tan reivindicativo como debe serlo el propio Carnaval de Cádiz. De ese espíritu bebió Manu Sánchez y, por esa misma intolerancia ante cualquier tipo de injustica e infracción contra los derechos humanos, ha sido criticado por ciertos sectores de la sociedad y de la política española.

Con todo, el pregonero no sólo encaja los comentarios con más o menos odio hacia su persona y pensamientos, sino que los ha devuelto sin titubeos. "Está hecho justo para molestaros mucho y me encanta haberlo conseguido. Gracias por cada acuse de recibo. ¡Me encanta! ¡Dadme más por favor! Os estoy disfrutando a lo grande... ¡Qué facilitos sois!", ha culminado.