Manolín Santander: "Los cagones' va a quedar para siempre en mi corazón"

La chirigota 'Los cagones' ha vuelto a cerrar una sesión, la tercera de semifinales, y han vuelto a volar alto con el repertorio y con la recepción del público. "Nos han dado las llaves del teatro, pero lo que hay que venir es a comerse el teatro, las excusas son para los cobardes", ha comentado Manolín Santander, feliz tras la actuación de la noche. "Han sido tres pases maravillosos, la verdad es que hemos hecho un concurso que he disfrutado mucho, lo he pasado muy bien, he vuelto a salir y ha sido muy bonito", confiesa.

Y es que el público ha agradecido las dos letras maravillosas de pasodobles, una muy metida en el tipo de pájaros, como vienen haciendo durante el concurso y que en esta ocasión ha hilado con la migración de gaditanos por falta de oportunidades laborales, mientras que el segundo ha removido las emociones de su barrio y de muchos gaditanos que tanto viven y sienten el Lunes Santo de la Palma en la Viña. "El disfraz nos ha dado mucho juego y lo plasmamos con nuestra forma de pensar el Carnaval y de cantar con la que la gente se identifica, hoy canta el barrio, me dicen el día de la actuación". Porque Manolín, como tantos viñeros, es cargador "del Cristo de la Misericordia, mi niña sale de monaguillo, mi madre de penitencia, mi niño de penitente, y es una cosa muy especial y hasta los ateos creen ese día". Pero quien dice Lunes Santo dice cualquier situación que afecte a este rincón, "a este código postal, como digo yo, para el que siempre tenemos un hueco en el repertorio. Si cada vez es más la gente que quiere venir aquí, cada vez son más los pisos turísticos, qué menos que cantarle, para por lo menos sentirnos identificados".

En cuanto a las expectativas de la Gran Final, ni hablar quiere, "solo puedo decirte que mañana entro a las 7.00 a trabajar, así que lo único que puedo decirte es que tenemos mucha ilusión y que sentimos que estamos vivos, estamos realmente contentos, y estoy súper agradecido a la gente por cómo se ha portado con mi chirigota, agradecido a mi grupo, a Sánchez Reyes, Juanito Blanco, porque 'Los Cagones' va a estar siempre en mi corazón, quede como quede".