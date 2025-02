Luis Rivero: “El debate de la esencia se saca por interés en el concurso y no es justo”

Luis Rivero vuelve esta noche con su ‘Cádiz, el show’. Antes, hablamos con el autor sobre su coro, la modalidad, sus debates y su opinión en otras cuestiones del concurso.

Pregunta.–¿Cuáles son las sensaciones después del primer pase de ‘Cádiz, el show?

Respuesta.–Muy buenas, parece que el coro ha llegado de primera. Las sensaciones fueron buenas en el teatro y parece que posteriormente también, con muchas felicitaciones. Eso no quiere decir nada sobre el resultado del concurso, cada año es un mundo y compites con más grupos.

P.–¿Ve mucha igualdad entre los coros llamados a estar arriba?

R.–La verdad es que cada uno trae propuestas interesantes y con estilos diferentes. Después será el propio concurso el que vaya clarificando un poco, con distintos elementos que irán haciendo la competición un poco más objetiva, dentro de la subjetividad que hay en algo tan creativo: la interpretación de los grupos, la calidad en las letras, los mensajes que se transmiten, o la música en general y en particular de la pieza genuina, que es el tango.

P.–No sé si comparte la opinión de otros compañeros de que hay un escalón entre los de arriba y los de abajo.

R.–El escalón existe entre las buenas y las siguientes, claro, pero a mí me parece que ese escalón no existe solo en los coros, existe también en chirigotas y comparsas, lo que pasan que son más. No creo que esa sea la razón de que guste más o no la modalidad, creo que hay otros elementos y luego que es muy complicado sacar un coro adelante.

P.–¿Cree que hay un movimiento anticoro, como comentaba el otro día Pedrosa a este medio?

R.–Bueno, no creo que haya un movimiento como tal. Si es verdad que ha habido opiniones con respecto a algunas cuestiones que me parecen rebatibles y que, probablemente, si nos sentáramos, llegaríamos a mucho más consenso del que puede parecer a la vista de las letras. Hay gente que considera que tenemos ventaja porque abrimos la sesión, a mí me parece un perjuicio, aunque ya se probó de otra manera y no funcionó. Y sobre los carruseles, yo sigo manteniendo que los coros no tienen una subvención, a los coros se les pagan por cantar en los carruseles, tienen un contrato y yo te diría que es un precio hasta bajo, porque tenemos que asumir unos gastos. Y me parece que es lo más particular, especial y genuino que tiene el Carnaval de Cádiz y que hay que intentar mantenerlo y potenciarlo.

P.–Y ya que hablamos de debates vayamos a uno eterno, ¿cómo definiría a su coro?

R.–Mira, para la definición de un coro yo escucho mucho en entrevistas que si la esencia, los cánones y es que no sé muy bien a qué se refieren. Si la esencia es que un tanguillo suene a tanguillo, me parece que lo nuestro encaja perfectamente. Si es que sea gaditano, me parece que encaja perfectamente. Nosotros no nos salimos de eso pero bueno, me parece que el debate de si que nosotros estamos creando otra modalidad a mí ya no me corresponde, si lo creen no me cierro al debate en absoluto. Pero intentamos hacer lo que nos sale y con un respeto absoluto a lo que hacen los demás, un respeto, que tengo que ser claro y sincero, yo no palpo por los demás hacia nosotros.

P.–¿Se refiere a otros compañeros?

R.–Sí, sí, salvo excepción me resulta cansino cada vez que alguien tiene un micrófono por delante decir: pero lo que yo hago es de Cádiz. Mira, mi coro es de Cádiz y yo llevo a Cádiz por bandera no sólo en el Carnaval, en mi día a día, y eso es ser gaditano y gaditana. Nosotros bebemos de tantas cosas que se han hecho,... y el debate de la esencia se va sacando siempre, una y otra vez, y creo que se hace con un interés partidista de cara al concurso y no me parece justo. Jamás le digo a nadie que lo hace es antiguo y no clásico, o que hacen el mismo coro todos los años y lo podría decir. Y lo que más coraje me da es que puedan decirnos que lo que traemos no tiene calidad.

P.–¿Y qué es lo más innovador de su coro? Vemos como este año por ejemplo hay un lanzador de cuchillos mientras cantan una cuarteta critica con Cádiz.

R.–Bueno, pues intentamos aprovechar la escena, con propuestas visuales de ocupar todo el escenario. Y tampoco lo hemos inventado nosotros, lo han hecho muchos, aunque intentamos cambiar la disposición durante la actuación porque nos parece que eso aporta dinamismo, que ayuda al mensaje que quiere transmitir y que hace mucho más entretenido el repertorio del coro. Ya está. A partir de ahí, evidentemente, planteamos música, letra, interpretación, tipo, igual que el resto. Y lo de los cuchillos ha habido que currárselo, claro, pero nos parece interesante aportar este tipo de cuestiones visuales, que más allá de perder interés sobre lo que se está diciendo, yo creo que lo aumenta y le da mayor énfasis.

P.–Planteó usted al inicio del concurso un cambio en la ubicación del jurado.

R.–Sí, lo comenté antes de empezar porque el año que fui presidente del jurado de la cantera lo propuse y lo conseguí cambiar al palco anexo al de autoridades, que creo que es el sitio ideal. Creo que es desde donde se puede apreciar la obra en su totalidad, que es para lo que ha sido creada y da una visión mucho más objetiva, más justa y más lucida. Si no, no estaría ahí el palco de autoridades, eso está clarísimo.

P.–¿Cómo lleva compartir componente con Bienvenido, con Miriam Ballesteros ‘Loba’, en las dos agrupaciones?

R.–Tengo que decir que ha tenido una entrega total y absoluta. Nosotros también somos un grupo que más allá de lo que la gente piense no ensayamos tanto, porque la vida es mucho más que carnaval y para que el grupo pueda estar al 100% y darlo todo, tenemos que tener nuestros días de descanso, Al principio no fue fácil pero al final se ha llevado bastante mejor de lo que pensaba, sobre todo para ella que es la que ha tenido que llevar ese doble trabajo y curro.

P.–Ya que han terminado las preliminares, ¿usted también cree es momento ya de plantear un cambio importante?

R.–Yo sí lo creo, que hace falta una pensada, independientemente ya de la calidad o no calidad de las agrupaciones. El Carnaval, por la importancia que tiene en sí el concurso, merece un formato claro y concreto independientemente de la fecha en la que se encuadre, que tenga un número de días y un número de agrupaciones y a partir de ahí quizás lo que hay que darle vuelta es a cómo realizar ese filtro si hay más. Creo que el último cambio importante fue cuando se eliminó la reventa y se puso cuartos y de eso hace ya muchos años. Si el ayuntamiento de turno quiere tomar una decisión basándose únicamente en que todos estemos de acuerdo, no se va a tomar nunca.