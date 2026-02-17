El legado del Selu: sus diez mejores chirigotas en el Carnaval de Cádiz

El afamado chirigotero José Luis García Cossío 'el Selu' nos explica en una entrevista publicada este martes que el motivo de su retirada es interno, una cuestión más de expectativas que de presión por las redes sociales como se le ha cantado durante el presente Concurso 2026, en el que ha recibido el apoyo de numerosas agrupaciones que le han dedicado alguna letra.

El autor anunciaba el pasado mes de octubre su renuncia a volver a concursar en el Gran Teatro Falla y sus cinco sentidos están puestos en el nuevo espectáculo que presenta en escasos días en el propio teatro en el que tantas veces ha conocido la gloria. Será el 27 de febrero cuando vea la luz por primera vez 'Universo Cádi'.

En su haber, Selu queda para la historia del Carnaval comom el creador de algunas de las chirigotas más aclamadas de la fiesta gaditana, y también algunas de las más reconocidas por los aficionados en otras provincias de Andalucía y España, durante sus casi 50 años en el candelero.

De hecho, cuenta con cinco primeros premios en la modalidad, otros cinco segundos premios y hasta en ocho ocasiones quedó tercero, lo que suman casi 20 carnavales subiéndose al podio de las mejores chirigotas. Desde el anuncio de retirada, el chirigotero ya aseguraba que seguirían haciendo chirigotas y que llevarán el nombre de Cádiz por toda España "y otros planetas sin encalar".

'El Selu' ha llevado a las tablas del Falla tipos y chirigotas que se han convertido en auténtico referente de la modalidad. Aún se recuerdan incluso temas de 'El que la lleva la entiende' (Los borrachos, 1992), con ese tanguillo de los duros antiguos cantado al revés; la poca sangre por las venas que le corrían a 'Los lacios' (1995); la predisposición a hacer 'Lo que diga mi mujer' (2004); o la carga inmisericorde que recibió el pobre Juan en 'Si me pongo pesao me lo dices' (2016).

Hacemos un repaso por algunas de las mejoras chirigotas que el Selu ha regalado al Carnaval de Cádiz en estos años.

El que la lleva la entiende (1992)

Con el sudor del de enfrente (1993)

Los titis de Cai (1994)

Los Lacios (1995)

Las Marujas (1996)

El que vale, vale (2001)

Oleeee, aquí está el tío. Así iniciaba la presentación en una de las frases que se ha quedado para la posterirdad del Carnaval gaditano.

Lo que diga mi mujer (2004)

Los enteraos (2009)

Escuchando el transistor se presentaron los chirigoteros del Selu, como siempre muy metidos en el tipo, del que lo sabe tó.

Viva la Pepi (2012)

"¿Qué, no tenéis ná que hacer?". La capacidad interpretativa del grupo quedó clara desde el minuto uno. Y cuidao con la Pepi, como le pises, da la guantá. Con dos meneos de fregona culminó la presentación este año.

Si me pongo pesao me lo dices (2016)

"¡Qué te quiero Juan!". Reyes de la interpretación, la chirigota del Selu volvió a acertar con su tipo para desarrollar todo su ingenio. Un tío muy pesao que se agarraba al hombro de Juan, un muñeco con vida propia.