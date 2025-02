'Las ratas', un tipo vivo que se inspira en el Circo del Sol

La escenografía con el cartel de Cádiz 'for sale'

El tipo de ‘Las ratas’ de Jesús Bienvenido está vivo, como el Carnaval, como esta ciudad en cuya esencia y preocupaciones se inspira esta comparsa. Así lo desvelaron nada más cantar su presentación, ilustrando potentemente en su desarrollo que estas ratas representan a todos los gaditanos expulsados de sus barrios por el turismo, y el por qué y cómo se contextualiza lo cuenta el propio Jesús Bienvenido, artífice de la idea, y Dani Obregón, encargado de desarrollarla junto a los artesanos y distintos creadores que entran en esta exquisita escena.

“Quería visibilizar desde el Carnaval y aprovechando la repercusión a nivel mediático el problema que tenemos en Cádiz y en muchas ciudades del país de la turistificación y la gentrificación. Y la idea era verlo desde el punto de vista de Cádiz a través de una metáfora, porque la gente se ve obligada a irse a la periferia, pero en nuestro caso no existe, estamos rodeados de mar y nuestra periferia son los bloques, y de ahí las ratas”, avanza Bienvenido de esta propuesta que ya trabajó en una obra para el Fit llamada ‘Los mapas vivos’.

La escenografía, por tanto, “había que ubicarla en los bloques y hacer de esta parte de nuestro paisaje un barrio, trasladar la esencia del barrio que son las personas a los bloques y hacer una vista de la ciudad arriba, como la idea de ese Cádiz que ya no tienen, con el cartel de ‘Se vende’ sobre las más bellas torres miradores de la ciudad que han sido recreadas por el pintor Cecilio Chaves, dentro de este conjunto escenográfico ideado entre Jesús Bienvenido y Manu de Artifex, ·“que siempre nos hace una maqueta previa con toda la información y sobre ella vamos modificando, aunque suele clavarlo”.

Planteada la idea y la escenografía entró en juego el componente de la comparsa Dani Obregón, encargado de desarrollar el tipo, inspirado en la obra ‘Alegría’ de El Circo del Sol, fundamentalmente en los dos clown que llevan el peso teatral de la obra, afirma Bienvenido, “y que luego se vieron reflejados en la comparsa y nos llamaron”, añade a modo de curiosidad.

La rata en el sombrero de Jesús Bienvenido / Miguel Gómez

Así nacen varios vestuarios diseñados por Obregón y ejecutados por Jorge, de El Duende. “Queríamos convertirnos en una especie de aristócratas en decadencia e investigamos un poco para darle una vis cómica a raíz de estos personajes del Circo del Sol”. Para ello, puntualiza Obregón “creamos distintos tipos completamente diferentes que se mueven en distintas paletas de colores, intentando imprimir en cada componente un sello personal, pues esta ha sido siempre nuestra filosofía”.

Zapatos de una de las componentes de la comparsa / Miguel Gómez

Para hombres se crean tres diseños diferentes buscando una paleta de color que se moviera en tonos rosas, verdes, morados y ocres, se seleccionaron telas de tapicería, y luego se crearon los de Brenda y Miriam, que se incorporaron más tarde.

Cada peluca tiene un toque personal que ha dado el propio José Helmo / Miguel Gómez

El maquillaje de Miriam Ballesteros / Miguel Gómez

El maquillaje también está específicamente estudiado, con asesoramiento de Susana Villegas, una clown de Sevilla, aunque finalmente ha sido diseñado por Fátima Fraga, mientras que las pelucas y zapatos han sido obra de José Helmo y su pareja, Ismael.

Y la envolvente de la iluminación propuesta por el técnico Nacho de los Ríos, que se encargó de hacerlo para la obra ‘El Rámper’.

Cuenta Obregón que el de ‘Las ratas’ es un tipo vivo hasta el punto de que no es hasta el último momento cuando se finiquita, en esas últimas horas antes del estreno, “personalizando, añadiendo algún detalle como los diferentes cangrejos, estrellas de mar, ratas que he llevado, en función a lo que le vaya bien a cada uno, pues me parece ilusionante y forma parte de nuestra filosofía. Al final, es una manera de acercarnos al Carnaval de la calle, tan gaditano”. De hecho, integran algunos cambios “para exaltar al máximo las posibilidades escénicas que permite el teatro”.