El jurado del COAC 2026 plantará al Ayuntamiento en la Gala de Entrega de premios y Antifaces de Oro del Carnaval de Cádiz

El jurado del COAC 2026 no estará presente en la Gala de Entrega de los premios del COAC 2026 así como de los Antifaces de Oro del Carnaval de Cádiz en la tarde noche de este martes. Una llamativa decisión por parte de quienes son los máximos responsables de los galardones de la modalidad de adultos que se entregan a todos los ganadores, también de la cantera. Así lo confirma Esther Coto, secretaria de este jurado, quien explica que el principal motivo es el ninguneo a las agrupaciones infantiles y al propio jurado en el reparto de entradas de esta celebración. "Las agrupaciones infantiles reciben diez entradas por agrupación, que se tienen que repartir entre los quince que son, más autor y sus padres, pues no van a ir solos, así que hemos decidido cederles las nuestras".

Entradas que ellos mismos ofrecen a algunos de estos grupos de la cantera tras percatarse que "de las 30 entradas que nos daban a nosotros para la gala, tal y como me dijeron el jueves, dos por cada miembro del jurado, finalmente solo nos han dado una, retirándonos la mitad de un día para otro, ante lo que Fiestas nos responde que es por cuestiones de redistribución, pues se han quedado cortos", apunta.

Al hilo de las localidades, pero las del resto del Concurso Oficial de Agrupaciones, se queja de que solo han recibido una entrada diaria para un acompañante, "cuando antes daban dos", a lo que se suma "el regateo para el ticket del parking para los miembros del jurado que vienen de fuera, que finalmente se ha conseguido". Esther Coto añade a la lista de reclamaciones la dieta recibida por parte de la empresa que servía la comida, "que ha sido escasa, a veces en malas condiciones, y por una cantidad de dinero enorme, y esto lo ha sabido la concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo, por lo que el maltrato ha sido generalizado". Recuerda la escena de la Gran Final, "tirándose papelillos para hacerse una foto, sin acercarse a nosotras para preguntar por lo ocurrido, ni ella, ni el alcalde, ni nadie del Ayuntamiento. Unos días más tarde nos llamó la concejala de Igualdad, que también tardó en reaccionar".

Por todo esto han decidido plantar a "la organización" en la entrega de premios, no sin antes animar a las agrupaciones a que "exijan lo que tienen que exigir, pues esta es su gala".