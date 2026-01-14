Juani, del Gallinero del Falla a su estreno como comparsista en el COAC 2026: "Me lo he pasado de maravilla"

Si este martes tenemos que contar a los que fueron felices cantando sobre las tablas del Falla no podemos olvidar a 'la Juani'. Aficionada al Carnaval de toda la vida, animadora del Gallinero, varios cameos sobre las tablas, integrante de una chirigota callejera,... quizás sólo le quedaba por cumplir una cosa en el Carnaval: participar con una agrupación en el concurso del Falla.

Y así lo hizo en la tercera sesión de preliminares, con la comparsa 'La primera risa', un grupo debutante de Cádiz, cuya puntajurado era Juani Gómez. Su manera de contar chistes, digamos verdes, y de animar cuando acude al paríso del teatro se han hecho virales en varias ocasions. "Me lo he pasado de maravilla, he intentado hacerlo lo mejor posible y he disfrutado que no vea", decía la gaditana, nacida en Trebujena y afincada en Puerto Real. Contaba a Diario del Canraval, que ya, con sus niños mayores, ha podido cumplir el sueño de salir en una comparsa en el teatro tras toda su vida escuchando el concurso, saliendo en agrupaciones de su pueblo o, también, por ejemplo, formar parte de la antología del Noly que se estrenó en el teatro puertorrealeño. "Me llamaron de la comparsa por si me animaba y dije que sí. Yo llevo toda mi vida cantando, canto saetas también, y bueno aquí ya he hecho cameos con los Molina o el Cascana pero esto no era lo mismo, es una responsabilidad y más de puntajurado. Estaba mala desde Nochevieja con bronquitis y toda ronca pero he dado todo lo que tengo y me lo he pasado de maravilla".

'La Juani' no faltará tampoco como público a lo largo del concurso, y ya tiene entradas para varios día, entre ellos las cuatro jornadas de las semifinales tras guardar la "cola de los mayores -de 65 años- en taquilla. "Y vengo el día 19 que canta mi yerno, que sale este año con Martínez Ares, y el 21 que sale mi niña en el coro que era 'El gallinero'". Y luego, en la semana de Carnaval, no faltará con su chirigota callejera. Ole.