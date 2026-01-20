Protesta de jóvenes carnavaleros de la cantera que actúan el 30 de enero: "Muchos padres no pueden venir a vernos"

Enfadados, tristes y convencidos en sacar sus pancartas porque los legitiman sus argumentos, algunos representantes de tres de las cuatro agrupaciones juveniles más afectadas por el nuevo calendario del COAC 2026 acordado tras la suspensión de la sesión de adultos de 19 de enero, han protestado este martes a las puertas del Gran Teatro Falla durante el desarrollo de la función de la noche.

"Sabemos que ya no se va a arreglar nada, no hay tiempo, pero hacemos esto para que no vuelva a pasar. Que mucho la cantera no se toca, pero a la hora de la verdad no han contado con nosotros", explican los jóvenes carnavaleros a los que, en el nuevo reparto, les ha tocado cantar el día 30 de enero, en vez del 28 tal y como estaba previsto según el sorteo original.

Así, integrantes del coro de la Salle 'A pico y pala', de la chirigota 'Los Yamile Yamal de Santa María del Mar' y de la comparsa 'Plan B' -"y faltan los chavales de Sevilla, 'Los megadoritos', porque claro, ellos no han podido venir", aducen-, entienden "de verdad" que la sesión del 19 de enero se cancelara "porque la tragedia que ha ocurrido, el accidente de tren, es horrible"; pero lo que no comprenden es que "no" se les informara "antes de tomar la decisión de cambiar" su día de estreno. Ni desde el Ayuntamiento, ni el representante de la cantera presente en la reunión de reorganización del Concurso, que tuvo lugar este mismo lunes en el interior del Gran Teatro Falla.

De esta forma, los jóvenes cuentan que ya saben de "muchos padres" que no podrán ver a sus hijos actuar "ya que están trabajando y el día que se habían pedido era el 28"; además de "amigos" y "el gran problema" que tienen los competidores "que vienen de fuera de Cádiz".