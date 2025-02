José Manuel Cardoso: "Creo que tenemos un sello propio y Cádiz nos ha aceptado como un coro ya asentado"

Se ha ganado por méritos propios convertirse en un referente histórico del Carnaval de Barbate y de la provincia. José Manuel Cardoso es uno de los artífices, junto a otros señeros autores barbateño, de un coro que ha pasado la primera ronda por cuarta vez consecutiva desde su creación y que busca repetir semifinales esta noche cuando se escuche el veredicto del jurado. Antes, en la última función de cuartos, ‘La fábrica de... chocolate’ tendrá que refrendar las buenas sensaciones del estreno en preliminares.

Pregunta.–Sacar un coro en Barbate, además de una aventura, ¿es algo heroico?

Respuesta.–Bueno, yo no lo considero así, pues no soy ningún héroe, pero es muy difícil. Sobre todo porque aquí, por ejemplo, no hay formación de pulso y púa. Nosotros creamos la orquesta a la vez que el coro. Del año pasado a este llevamos una bandurria menos y solo repiten dos bandurrias y un laúd. Y es complicado también encontrar voces. Voces que además sean personas que encajen bien en el grupo. Babate es un pueblo muy carnavalesco, con un alto número de personas que salen en Carnaval, pero ven al coro como algo de menos nivel. También lo mismo frena un poco la intensidad de nuestros ensayos, que a la gente le echa para atrás. Yo tengo la impresión que este ha sido un buen año para que se apunte el año que viene más gente.

P.–Y si encima ese coro llega al Carnaval y no baja de semifinales en sus tres años, ¿esto era esperable o ha superado las expectativas?

R.–Para nada, ni en los mejores sueños. Los que estamos en la dirección y autoría del coro tenemos mucha experiencia, y algo conocemos, pero nuestra primera idea era hacer historia con el primer coro de Barbate en el Falla. Y a partir de ahí nos hemos autoexigido un poco más casi sin querer. Quedarnos fuera de semifinales no lo consideraría un paso atrás. Sí quedarnos fuera de cuartos, pero afortunadamente no ha ocurrido. Estar tres veces en semifinales ya te exige más.

P.–¿Siente que el coro ha arraigado en el Carnaval y puede tener recorrido para hacer historia en Barbate como la comparsa de Manolo Varo?

R.–Creo que tenemos un sello propio y en Cádiz nos han aceptado como algo ya asentado. Pienso que aunque no saliésemos en cuatro o cinco años, la gente nos recordaría. Creo que estamos dejando una huella.

P.–¿No me diga que hay intención de parar?

R.–Ahora mismo no me planteo dejar el coro. Él año pasado estaba más quemado, veía que el compromiso no estaba a la altura de lo que nos pedía el Concurso. Hemos hecho inversiones de futuro comprando una batea propia para los carruseles y tenemos nuestro propio local de ensayo, cedido por el Ayuntamiento y acondicionado para una convivencia de al menos dos años más. Y digo más, si yo encontrara a una persona idónea que pudiera hacer el trabajo que hago yo, podría tener hasta más recorrido. Si el objetivo a cumplir es avanzar cada año un poco más, podemos estar varios años ahí.

P.–¿Espera que el jurado nombre esta noche al coro de Barbate para estar en semifinales?

R.–A ver, yo suelo ser pesimista, quizás para progeterme. Pero creo que sí, que podemos estar en semifinales. Aparte de los seis de arriba hay un hueco para dos coros, metiéndome yo en esa lucha. O quizás estamos más arriba, quién sabe. Pero sí, creo que tenemos nivel para estar en semifinales.

P.–¿Cómo valora el pase de preselección de su coro?

R.–Después de haberlo escuchado tranquilamente, para mí la impresión es que el coro no ha podido caer mejor. La crítica en los medios ha sido muy buena. De las veces que las críticas han sido más unánimes. A nivel de público nos comenta mucha gente que es el mejor de nuestros cuatro coros. Mi análisis personal es que todavía podemos cantar un poco mejor en cuartos.

P.–La alegría y el colorido es el común denominador del coro de Barbate. ¿Se puede decir que es una marca de la casa?

R.–Yo soy de la opinión de que las agrupaciones deben divertir, aunque hay ideas que te encajan en algo más triste, más oscuro, a mí me ha pasado este año con la comparsa ‘Los gordos’, pero también era algo que yo buscaba. Hay un concepto en mucha gente que dice que el coro en general es aburrido, y nosotros buscamos enganchar a la gente todo el repertorio. Y la manera es presentar tipos luminosos y alegres. Con mis comparsas siempre intenté que fueran amables y entrañables.