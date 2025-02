José Manuel Cardoso (coro 'La fábrica de... chocolate'): "Queríamos dar una vuelta de tuerca después de tres tipos costumbristas"

"Porque ya estamos en mi pueblo jartitos de chocolate". Tema espinoso hablar de chocolate en un coro barbateño, con la problemática del narcotráfico de fondo siempre como un sombra sobre esta localidad gaditana. Así acaba el estribillo de 'La fábrica de... chocolate', la propuesta de los coristas liderados por el coplero José Manuel Cardoso, que han representado en el Falla una plantación de cacao.

Cardoso, tras la actuación, explicaba respecto al estribillo que "hemos buscado la jugada para despistar, sin abordar directamente la problemática, pero defendiéndonos de los tópicos. Una cosa alimenta a la otra: la dejadez de las autoridades hace que se alimente el tópico y alimentar el tópico hace que las autoridades no le echen cuenta a lo que necesita nuestro pueblo y nuestras costas en general".

El coro de Barbate disfrutó e hizo disfrutar. "Queríamos dar una vuelta de tuerca tras tres tipos más costumbristas, y hemos elegido uno con otros registros musicales, precisó Cardoso, uno de los abanderados de este proyecto iniciado en 2022 con 'La fábrica de conservas' y continuado con 'Las del puerto' (2023) y 'El baúl de la Piquer' (2024). Los tres coros fueron semifinalistas.

No es fácil mantener un coro en una población pequeña como Barbate. "Traemos 20 componentes nuevos. Estos tres años han sido muy intensos y ha habido gente que se ha cansado. Teníamos que mantener el nivel de calidad de estos años con componentes incluso debutantes. Y la verdad es que creo que lo hemos logrado. Los nuevos han aportado ilusión, la ilusión que hacía falta. Y se han adaptado de maravilla", exponía el prolífico autor.

Añadía que "encontrar a 20 personas en Barbate para un coro es difícil. Es complicado en Cádiz, imagínate en Barbate. La gente que está acomodada en las callejeras o en chirigotas y comparsas más estables entienden que irse al coro es bajar un escalón, no sé por qué. En Cádiz pasa igual, que el coro es como una segunda actividad".

22 días y 19 coros después e tocaba por fin cantar a Barbate. "Yo lo he pasado mal estas dos semanas. Ha cantado todo el mundo, todo lo que cantaba me gustaba más que lo mío. Es mucha la espera. Deberían ser las funciones de siete y recortar un poco los días. Espero que se hayan dado cuenta de que esto no ha funcionado", lamentó

Cumplido el trámite de preliminares, la meta es repetir el puesto en semifinales. "Pero no quiero agobiar al coro con eso. Si no llegamos a objetivo, a disfrutar de un pedazo de carnaval en la calle, sobre la batea, que ha sido el descubrimiento de mi vida carnavalesca", decía para finalizar.