José Manuel Cardoso (coro 'Las gladitanas'): "Las gladys son unas orcas en extinción y apenas quedan 40, como un coro"

El coro de Barbate se ha asentado por méritos propios en la modalidad del tango y en la noche de este jueves ha demostrado, en su debut en el COAC 2026, su crecimiento continuo en la fiesta. Después de la actuación de 'Las gladitanas', uno de sus autores, José Manuel Cardoso, mostraba su satisfacción a pesar de haber vivido "una tarde ajetreada, con retraso en el maquillaje -se han preparado en el colegio La Salle Viña- y hemos llegado un poco justos. Pero bueno, estoy contento con la actuación a pesar de la tensión con la que hemos venido". Una satisfacción respaldada por unas letras "que han resultado" y unos aplausos "que han sido rotundos".

El conjunto sigue ganando experiencia y sumando calidad. "Hemos repescado a gente muy potente, que ha salido anteriormente en comparsas. También hemos dado un paso más metiendo caja y bombo y un bajo, que estos años hemos querido hacer un coro totalmente clásico y veíamos que los clásicos también lo hacen", apuntaba Cardoso.

El coro se ha consagrado en Barbate como una institución. "Barbate se vuelca. También es que es la única agrupación adulta que viene de allí. Hay quien nos dice que por culpa del coro no hay más grupos de adultos, pero somos los que empezamos y los que se unieron no salían antes con nadie", argumentaba el coplero.

Los barbateños han optado este año por reivindicar a una especie marina muy de aquí, la orca Gladys. Cardoso contaba que "es una familia de orcas que vive precisamente en estas costas, las que echan a cabezazos a las embarcaciones de recreo, que defienden así nuestro litoral, desde el Estrecho a la Bahía de Cádiz".

Continuaba el autor explicando que "en Barbate hay barcos de universidades extranjeras que las estudian. Es una familia en extinción, unos cuarenta ejemplares, como un coro. En verano hay avistamientos de cetáceos, entre ellos las gladys". Cardoso apuntaba además que "en Barbate las llamamos Esparte. Creo que puede venir del cabo Espartel o es al revés, y no sé si viene o bien de 'espartano' o de 'gladiadores'. Es bonito documentarse y sumergirse en estas historias. Y creo que ha quedado muy bien".