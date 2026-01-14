Jona ('El manicomio'): "La comparsa rememora el Carnaval de los 80 y los 90 que siempre nos ha enamorado"

Jonathan Pérez salía de su actuación con la comparsa 'El manicomio' "desahogado" después "de la tensión de las últimas semanas, con muchos componentes malos, yo entre ellos, que he venido a cantar regular, a lo que se ha unido lo pronto que hemos cantado, que no nos ha dejado ensayar lo que queríamos, así que ya contento de haber soltado el repertorio y de poder disfrutar de la noche de hoy", contaba el autor tras la aplaudida actuación en este primer pase.

Porque a la presión de cantar pronto, se une la de revalidar nada menos que el segundo premio del pasado año en el Concurso de Agrupaciones con 'El cementerio', convirtiéndose sin dudas en el grupo más esperado de esta cuarta noche de preliminares. "Nosotros cuando hacemos el repertorio no pensamos en el premio que ganamos el año anterior, siempre tendemos a hacer la mejor comparsa que podemos, salga quien salga, vuelva quien vuelva, ya tenemos más trayectoria, más bagaje en lo personal y en lo artístico y más madurez que directamente hace que la comparsa tenga más nivel", asevera.

Una idea, la de estos locos por un Carnaval que "tanto me quitas y tanto me das", como han cantado en el popurrí, del que hablan con conocimiento de causa tras los 25 años que suma en la fiesta como comparsista, y 20 años como grupo desde que salieron en la cantera, "y por eso las voces en mi cabeza me dicen algunas que abandone, y otra que continúe". Aunque para hacer esta fiesta grande hay que continuar y cantar letras como la del segundo pasodoble al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al que desde la carta a los Reyes Magos de una niña pequeña repasa el olvido al que se está sometiendo a la sanidad pública en esta comunidad, además de afear otros puntos de "la gestión del presidente de la Junta, que no está siendo del agrado de los andaluces, así que vi un filón en ese título que se ha otorgado de rey en la cabalgata, además de la polémica de pintarse de negro (blackface), un cocktail con el que hemos intentado reivindicar todo esto que sentimos nosotros y las personas que queremos".

También reconoce Jona que esta idea bebe "del Carnaval que siempre nos ha enamorado, el de los 80 y los 90, el del colorido, lentejuelas y purpurina, y esas coplas que saben a Carnaval, es lo que hemos intentado al menos". Una locura de comparsa, y de todo esto que supone el Carnaval de Cádiz.