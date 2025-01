Jesús Monje y el tango de respuesta al Jona: "Yo soy corista ahora y no hago nada de lo que él dijo en su pasodoble"

El pasodoble que Jonathan Pérez 'Jona' dedicó a los coros en su comparsa del año pasado 'Los sacrificaos', interpretado en la gran final, escoció a los autores de la modalidad del tango. Dos de dos. Los primeros coros que han actuado en este concurso han respondido al coplero con sendos tangos. Si el domingo lo hizo 'Las entrañas de Cádiz' este lunes le ha tocado el turno a 'Palabra de Dios'. Su autor, Jesús Monje, ha sido incluso más directo refiriéndose a Jona, al que, según recuerda en la letra, tuvo de componente en algunas de sus comparsas juveniles.

La polémica nació por un pasodoble de 'Los sacrificaos' que llamaba a la modalidad de coros "ama y sirvienta de nuestra alcaldía" y aseguraba que "por estar al lado de quien siempre está, además de una credencial adicional tiene gratis un local en Puertatierra, mientras que el resto cantamos en tablaos cobrando si acaso mil euros si a semifinales has pasado, ellos van a los carruseles por once mil pavos, desde el callejero al primero y al coro más malo".

Monje, tras cantar con su coro, explicaba que su respuesta llega "con la suerte de ser de los primeros coros para contestarte. darle sobre todo mi opinión, que entre nosotros hay muy buen rollo y lo seguirá habiendo". El autor de 'Palabra de Dios' recordó a Jona que "esto no es como lo pintan y cuestra muchísimo trabajo".

En el tango, que aprovechó para criticar también al presidente de los comparsistas, Humberto González, que "no sé que coño ha hecho en la fiesta", Monje dice a Jona que ese pasodoble "debería habérselo dedicado directamente a Antonio Procopio en lugar de generalizar con todos los coros", refiriéndose al presidente de la Asociación de Coristas Gaditanos (ASCOGA). "Yo soy corista ahora y no hago nada de todo lo que decía en el pasodoble. Tampoco me compare cantar en los carruseles que en los tablaos, que yo he cantado en los dos sitios. Y la paliza de un carrusel n es comparable a cantar en un tablao", añadió.

Por último, Monje señaló que "esto no es más que una letra y voy a seguir admirándolo, simplemente no estoy de acuerdo con lo que él cantó".

Sobre la actuación de su coro aseguró acabar "con muy buena sensaciones", en un repertorio "con mucha dificultad para montarse y afinarse por todo lo que lleva, con mucho riesgo".