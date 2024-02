COAC 2024| Jona: "No tengo nada contra los coros pero tienen ciertos privilegios que considero injustos"

Exultante, "feliz" por volver a una Gran Final desde 'Los aislados' (2020), Jonathan Pérez no ha desperdiciado su última actuación en el Concurso con 'Los sacrificaos' con letras, todas inéditas, que no han dejado indiferente a nadie. Sobre todo, su segundo pasodoble, muy crítico con la modalidad de los coros. "Pero quiero aclarar que no tengo nada contra los coros, tenemos amigos, de hecho, la novia de Eugenio (uno de sus componentes) es corista, pero sí que es cierto que tienen ciertos privilegios que considero injustos", apunta.

Privilegios "que se han ganado", reconoce, "por estar unidos, cosa que nosotros (los comparsistas) no estamos tanto". "Pero hasta cuando lo hemos intentado, es cierto que es complicado porque ellos lo tienen muy bien montado", argumenta el autor que asegura que esta letra "no era para la Final".

"Este pase, tal cual lo hemos hecho, era el pase que teníamos pensado para la semifinal, pero durante el Concurso fueron surgiendo otras ideas, cosas nuevas a los que no se habían cantado, y lo cambiamos pensando en que si pasábamos a la final pues trasladábamos ese pase, tal cual ha ocurrido", explica certificando que la letra en defensa de los trabajadores de Astilleros del pase anterior "evidentemente no fue para contestar a Nene Cheza, sino que fue casualidad". "De hecho, yo lo único que escuché es que le había cantando a Astilleros y pensé 'anda, ya nos lo han pisado'. Pero bueno... Al final nos vino bien a nosotros, lamentablemente para Nene, porque lo que está pasando pues no se lo deseo a nadie", confraterniza ante las críticas que ha recibido el autor de 'La resbalaera' por sus críticas a los trabajadores del sector naval.

Polémicas a un lado, Jona se congratula por estar aquí esta noche de 9 de febrero ya que es consciente que "ahora mismo más o menos mi generación luchamos por dos puestos en la Final o incluso por uno". "Están ahí los grandes nombres, como es normal, pero a mí me encantaría algún año, y creo que alguna vez lo veré, una final donde estemos nosotros, Germán (García Rendón), El Tomate y Manuel Cornejo", anhela aunque acierta también al decir "que este año es verdad que es una magnífica Final de comparsa".