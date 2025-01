Jesús Bienvenido (`Las ratas'): "Es una comparsa hecha con el corazón, para Cádiz y su gente"

Jesús Bienvenido ha regresado a las tablas del teatro tras ocho años de ausencia, aunque no se haya terminado de ir, reivindica, y la primera impronta tras este pase por preliminares con 'Las ratas' no podía haber ido mejor. "La verdad es que el regreso ha sido como lo había soñado, me he rodeado de gente maravillosa y hemos cantado un repertorio que se ha hecho con el corazón, para Cádiz y su gente, para sus vecinos y vecinas".

Una vuelta a las andadas cuya decisión le ha costado tomar, "porque soy bastante intermitente en esto del concurso, porque a mí el concurso me pesa, y como me dedico a la música pues esto me quita todo el tiempo. De hecho, he aparcado mi trabajo estos meses, porque no me daba la vida, y como es así, considero que todos los años no puede ser". Pero, afortunadamente, este ha sido el año, para bien de la modalidad y del Carnaval de Cádiz, "y ya que estamos aquí tengo que decirte que lo he disfrutado como un niño pequeño".

Para ello se ha rodeado de buena parte de su grupo de siempre, sus amigos, "unos artistas increíbles, no podéis imaginar el talento que hay ahí dentro". Y con un repertorio que no ha pasado desapercibido, bastante potente en el primer pase, con dos letras de pasodobles que ha mirado de frente al público para decirles cosas. Por un lado, la reivindicación de la clase obrera como punto de partida del Carnaval, así como la protesta profunda frente a la turistificación, leitmotiv de la comparsa. "Aunque lo hacemos desde una visión muy local, muy de nuestros barrios, es un problema universal, hay mucha gente afectada por esto, como nosotros mismos, pues el 95 por ciento de los componentes de esta agrupación está afectada por el precio del alquiler, porque no se puede vivir en Cádiz. Yo mismo me estaba planteando irme a otra localidad. Así que es importante darle voz a esta problemática desde esta plataforma tan grande que llega a tantísima gente, y me gustaría que la gente se sintiera identificada, porque a nivel de concurso y de premios no importa, pero sí que importa que cale el mensaje".

Respecto al segundo pasosodoble ha defendido que no se puede olvidar de donde viene esto y a quien representa, "porque está abierto a todo el mundo, pero no puedes poner tu voz como plataforma de un mensaje que no sea el de la clase obrera, o al menos yo lo siento así".

Una vuelta, la de un autor sobre el que pesan ocho años más, de madurez profesional y personal, "y esto se percibe en lo que escribes, pero lo he vivido con la misma ilusión y los mismos nervios de siempre". Si bien, recuerda que nunca se ha ido "porque siempre he estado con la cantera implicado y porque todo lo que hago tiene el sello de Cádiz, porque es mío y porque yo soy Cádiz y me siento muy orgulloso de eso y lo presumo".