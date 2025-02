Javi 'el Ojo', 'Los butaneros, chirigota de CAI/DC': "Kike Remolino y yo nos debíamos una "

Ha sido un día con muchos nervios para Francisco Javier García Rodríguez, Javi el Ojo. Esta noche estrenaba 'Los butaneros, chirigota de CAI/CDC', la chirigota con la que vuelve a formar equipo con Kike Remolino en la autoría, y parecía que se habían intercambiado los papeles. "Qué mal lo he pasado, hacía años que no estaba así de nervioso. Y siempre era Kike el que se ponía patoso con los nervios y él hoy estaba tranquilo", bromeada ya contento y emocionado tras haber cantado y conectado con el público del teatro, que esperaba con ganas esta vuelta.

"No era un tipo muy chirigotero pero creo que le hemos dado un toque gaditano. Además que me parece que la gente de Cádiz se identifica con esto y eso es lo que hemos intentado, no tener verdín pero tener Cádiz y creo que lo hemos conseguido", apuntaba el coautor. "Las sensaciones, la verdad, son buenas, veníamos a luchar sobre todo con el tema del final de los cuplés y creo que ha gustado, que ha calado".

Este dúo, que tan buenos resultados tuvo con agrupaciones que hicieron juntos como 'Los Joaquín Pamplina', se debía hacer algo más en comandita. "Sí, nos lo debíamos. Cuando terminamos con 'Los cahitopan', que él (Kike) no pudo estar a tope, me dijo: nos debemos una y ha sido ésta. Y bueno, ya cada uno con 14 años más, no somos niños, y hemos hecho una agrupación con más madurez, que dure en el tiempo, sin efetismos, que no haya que sacar tiestos cada vez que cantamos, tú me entiendes", decía a las preguntas de Diario del Carnaval. "Hemos hecho lo que nos gusta a nosotros, lo que sabemos hacer".