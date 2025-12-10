IU Cádiz critica la 'reconversión' del Premio Adela del Moral que propuso la formación

La puesta en marcha durante el próximo Carnaval de Cádiz del premio Adela del Moral, un galardón con estatuilla y sin dotación económica, a la composición de música y letra que fomente valores de igualdad de género y respeto en el Carnaval de Cádiz ha desatado las críticas de IU Cádiz Ciudad, la formación que propuso esta iniciativa que fue aprobada en el Pleno municipal de febrero.

"La moción aprobada por unanimidad en el Pleno del pasado mes de febrero, recogía literalmente que el premio debía distinguir a la agrupación que mejor represente los esfuerzos por ampliar la presencia femenina en el concurso y/o que transmita con mayor calidad musical y escénica los valores del feminismo y la igualdad. De este modo, la reconversion’que ha realizado la concejala Beatriz Gandullo otorgando el galardón a una copla y no a una agrupación en la totalidad, podría conllevar que se premie una letra que sea intencionadamente igualitaria dentro de un repertorio que no lo sea", han apuntado desde IU que valora que el galardón que propone el PP "puede generar el efecto contrario y favoreciendo lo que se conoce como purplewashing o ‘lavado feminista’ por el cual se adoptan discursos feministas como estrategia para conseguir beneficios, sin un compromiso real sobre la igualdad efectiva entre hombres y mujeres".

Además, IU considera que no se trataba de crear un premio menor, sino que este galardón además de hacer un homenaje a una mujer de referencia en el Carnaval como es Adela del Moral, fuera también "un acicate para la participación de las mujeres y por tanto tiene que estar suficientemente motivado y recompensado económicamente, al igual que otros premios que se otorgan por parte del COAC".

En este sentido, la formación no entiende que se haya "minusvalorado" el premio, cuando uno de los problemas que arrastra el COAC es "el escaso avance social en materia de igualdad, repitiéndose carnaval tras carnaval letras todavía machistas y ofensivas a las mujeres".

"Resulta un agravio si se compara con otros premios aprobados recientemente como lo es el Premio de Artesanía que se aprobó en la edición anterior dotado de 3000 euros", constantan desde IU que explican que, "de no repararse", el Partido Popular "vuelve a demostrar lo que es, dándole menor categoría el premio a la igualdad y lo que tiene que ver con la participación de las mujeres en la fiesta".

Desde IU vuelven a tender la mano a la concejala de Fiestas y Carnaval pidiéndole "que frene este despropósito y rectifique, replanteando el galardón en los términos en los que se aprobó en el Pleno y asegure de esta forma que contenga los principios por el que fue creado y tenga en definitiva la importancia que se merece la igualdad y la participación de las mujeres".