Adela del Moral: premio con su nombre, placa y estrella ante el Falla en el Carnaval de Cádiz 2026

El recuerdo de Adela del Moral y de su aportación al Carnaval de Cádiz sigue latente cuando aún no se han cumplido dos años desde su fallecimiento, acaecido el 2 de febrero de 2024. Por ello, su figura será muy tenida en cuenta en el próximo Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas. Premio, placa, estrella y mesa redonda servirán para honrar su legado.

La concejala de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, anunciaba en la mañana de este miércoles la puesta en marcha del premio Adela del Moral, aprobado en el Pleno municipal, a propuesta de IU, en febrero de este año por unanimidad. Será un galardón, con estatuilla y sin dotación económica, a la composición de música y letra que fomente valores de igualdad de género y respeto en el Carnaval de Cádiz. Será el jurado oficial del Concurso el que lo otorgue, recibiéndolo la agrupación ganadora en la gala de entrega de los premios del COAC 2026.

Gandullo explicó que este premio reconocerá la figura "de un referente, de un estandarte de la participación de la mujer en el Carnaval", y será "un aliciente para seguir ahondando en la visión igualitaria del Concurso".

No será la única actividad que recordará a Adela del Moral. Fiestas ha trabajado junto a su viudo, Luis Frade, para que el sábado 7 de febrero sea un día grande con el que recordar a la autora de la música del coro mixto. Se cumplirán entonces 40 años de la primera vez en la que ese mítico coro alcanzó el primer premio, con 'La viudita naviera' en 1986, grupo que repetiría triunfo al año siguiente con 'Watussi'.

Ese 7 de febrero a las 11.00 en la Casa del Carnaval se llevará a cabo una mesa redonda, moderada por la periodista de la Cadena SER Natalia Perales, sobre la mujer en la fiesta, participando Milián Oneto, Ana López Segovia, Marta Ortiz, Elena Grosso y Koki Sánchez.

A continuación se colocará una placa en el número 46 de la calle Sagasta, donde nació Adela del Moral el 19 de octubre de 1953. Y la jornada continuará con la colocación de su estrella en el Paseo de la Fama ante el Gran Teatro Falla, donde actuarán los coros de Luis Rivero y de Los Estudiantes, la comparsa de Marta Ortiz y los compañeros y compañeras de Adela en el coro mixto, que además de interpretar coplas de 'La viudita naviera' estrenarán un tango escrito para la ocasión por el que fuera letrista de aquel coro, Antonio Rivas.

Frade manifestó que "es un orgullo que premien de esta manera a Adela, yo siempre le dije que iba a ser eterna. El tiempo ha demostrado que ha sido y es muy querida".

Las otras estrellas pendientes

Beatriz Gandullo confirmó que el resto de estrellas pendientes se colocarán en la plaza de Fragela cuando las familias de los homenajeados así lo decidan, desde las fechas del COAC 2026 en adelante. "Hemos dado plena libertad a las familias para que elijan un día, que sea operativo en medio del Concurso o del Carnaval o después si lo desean, y el tipo de acto que quieran", apuntó la edil. Las estrellas se colocarán por separado para que cada homenajeado tenga su protagonismo y atención.

Además de la estrella de Adela del Moral, quedan pendientes las de Manolo Santander, Julio Pardo y Juan Carlos Aragón. A pesar de que las cuatro fueron aprobadas en una junta ejecutiva del antiguo Patronato del Carnaval, en diciembre de 2019, y el 11 de octubre de 2024 se iniciaron los expedientes, desde febrero de 2018 no se coloca ninguna, descubriéndose en aquella ocasión la de Eduardo Delgado. Las otras ocho corresponden a Cañamaque, El Tío de la Tiza, Enrique Villegas, Paco Alba, Antonio Martín, Fletilla, Pedro Romero y José Macías Retes.