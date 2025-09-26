La inscripción para el COAC 2026 abre este lunes 29 de septiembre

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 comienza a calentar motores el próximo lunes 29 de septiembre, fecha en la que se abre la veda a los aspirantes para participar en el Concurso del Carnaval de Cádiz. Un plazo, ciertamente, tempranero que en los últimos años sólo se ha visto superado por las ediciones de 2011 y 2013, cuando la inscripción se activó los días 20 septiembre y 18 de septiembre, respectivamente.

"Dijimos en los Consejos de Participación que íbamos a trabajar para poder abrir la inscripción en septiembre, y lo hemos conseguido", se ha congratulado el alcalde de Cádiz, Bruno García, que ha informado en la Junta de Gobierno Local de las fechas que tienen los grupos, tanto de categoría adulta como de infantiles y juveniles, para poder participar en el certamen que cada año se celebra en el Gran Teatro Falla. En esta ocasión, los carnavaleros tienen hasta el martes 14 de octubre para formalizar sus intenciones.

Eso sí, y tal como han precisado en una nota desde la Delegación Municipal de Fiestas y Carnaval, el proceso de inscripción de este año contará con algunas novedades, como el protagonismo que toman los trámites digitales y la obligatoriedad de que las agrupaciones cuenten con un certificado digital.

La inscripción constará de dos documentos que deberán presentarse obligatoriamente dentro del plazo de inscripción. El primero, una Hoja de Inscripción que la entidad habrá que cumplimentar, firmar digitalmente y presentar a través de la Sede Electrónica del Registro, en el siguiente enlace https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do. En este paso habrá también que adjuntar una copia del documento de identificación, los estatutos y el resguardo de haber pagado la fianza.

Una vez realizado este trámite, habrá que rellenar el Boletín de Inscripción. Será el portavoz del grupo el que lo cumplimente y debe ir firmado por él y por la entidad. Este documento debe ser presentado por el portavoz junto a toda la documentación requerida a través de la Sede Electrónica del Registro, en el siguiente enlace https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do o presencialmente en la oficina de la Delegación de Fiestas y Carnaval (Edificio IFEF, Avenida Cuesta de las Calesas, 39), de lunes a viernes, en horario de 8:30 a 13:30 y de 16:00 a 18:00 horas.

Este boletín, se precisa, deberá estar cumplimentado en todos sus anexos y será acompañado de la identificación de los integrantes de la agrupación. Por ello, para presentar el boletín de inscripciones, es indispensable que se adjunte el justificante de presentación de la entidad realizada en el primer paso.

Para poder llevar a cabo todos estos trámites, las entidades deberán estar en posesión del certificado digital, documento necesario para realizar los siguientes trámites: devolución de fianzas, cobro de premios, entre otros.