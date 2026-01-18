Preliminares COAC 2026
Orden de actuación de la octava sesión de este domingo
Cuarteto TE LO CUENTO DEL REVÉS
Cuarteto TE LO CUENTO DEL REVÉS / Ayto Cádiz /J.M. Reyna

Las imágenes de la segunda semifinal de infantiles del COAC 2026

El Teatro Falla vive una sesión de mañana con seis agrupaciones infantiles

Las imágenes de la primera semifinal de infantiles

18 de enero 2026 - 17:15

El Teatro Falla ha acogido este domingo la segunda de las semifinales infantiles de este COAC 2026. Seis agrupaciones más han plasmado en el escenario el buen hacer de los más pequeños carnavaleros.

Comparsa EL GRITO DEL FUTURO
1/18 Comparsa EL GRITO DEL FUTURO / Ayto Cádiz / J.M. Reyna
Comparsa EL GRITO DEL FUTURO
2/18 Comparsa EL GRITO DEL FUTURO / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Cuarteto TE LO CUENTO DEL REVÉS
3/18 Cuarteto TE LO CUENTO DEL REVÉS / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Comparsa EL GRITO DEL FUTURO
4/18 Comparsa EL GRITO DEL FUTURO / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Cuarteto TE LO CUENTO DEL REVÉS
5/18 Cuarteto TE LO CUENTO DEL REVÉS / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Cuarteto TE LO CUENTO DEL REVÉS
6/18 Cuarteto TE LO CUENTO DEL REVÉS / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Cuarteto LA FAMILIA FALLANS
7/18 Cuarteto LA FAMILIA FALLANS / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Cuarteto LA FAMILIA FALLANS
8/18 Cuarteto LA FAMILIA FALLANS / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Chirigota LOS MAL-ÉFICOS
9/18 Chirigota LOS MAL-ÉFICOS / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Chirigota LOS MAL-ÉFICOS
10/18 Chirigota LOS MAL-ÉFICOS / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Chirigota LOS MAL-ÉFICOS
11/18 Chirigota LOS MAL-ÉFICOS / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Chirigota EL TÍO DE LA TIZA SE ACTUALIZA
12/18 Chirigota EL TÍO DE LA TIZA SE ACTUALIZA / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Cuarteto LA FAMILIA FALLANS
13/18 Cuarteto LA FAMILIA FALLANS / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Chirigota EL TÍO DE LA TIZA SE ACTUALIZA
14/18 Chirigota EL TÍO DE LA TIZA SE ACTUALIZA / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Comparsa EN MI ESQUINITA TE ESPERO
15/18 Comparsa EN MI ESQUINITA TE ESPERO / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Chirigota EL TÍO DE LA TIZA SE ACTUALIZA
16/18 Chirigota EL TÍO DE LA TIZA SE ACTUALIZA / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Comparsa EN MI ESQUINITA TE ESPERO
17/18 Comparsa EN MI ESQUINITA TE ESPERO / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Comparsa EN MI ESQUINITA TE ESPERO
18/18 Comparsa EN MI ESQUINITA TE ESPERO / Ayto Cádiz /J.M. Reyna

También te puede interesar

Lo último

stats