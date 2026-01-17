Preliminares COAC 2026
Orden de actuación de la séptima sesión de este sábado
Comparsa Los comecocos
Comparsa Los comecocos / Ayto de Cádiz / J.M. Reyna

Las imágenes de la primera semifinal de infantiles del COAC 2026

El Teatro Falla acoge el inicio del concurso de la cantera con seis agrupaciones

Orden de las preliminares del COAC 2026

17 de enero 2026 - 19:36

El Teatro Falla ha acogido en sesión de mañana la primera de las semifinales infantales de este COAC 2026. Seis agrupaciones han sido las encargadas de abrir el centamen, que seguirá mañana y tendrá sesis semifinales durante los fines de semana, con un total de 38 grupos participantes.

Cuarteto LAS TATATATATARANIETAS DEL COLORÍN
1/14 Cuarteto LAS TATATATATARANIETAS DEL COLORÍN / Ayto de Cádiz / J.M. Reyna
Cuarteto LAS TATATATATARANIETAS DEL COLORÍN
2/14 Cuarteto LAS TATATATATARANIETAS DEL COLORÍN / Ayto de Cádiz / J.M. Reyna
Comparsa Los comecocos
3/14 Comparsa Los comecocos / Ayto de Cádiz / J.M. Reyna
Comparsa Los comecocos
4/14 Comparsa Los comecocos / Ayto de Cádiz / J.M. Reyna
Comparsa LOS COMECOCOS
5/14 Comparsa LOS COMECOCOS / Ayto de Cádiz / J.M. Reyna
Comparsa LAS MARMOTAS
6/14 Comparsa LAS MARMOTAS / Ayto de Cádiz / J.M. Reyna
Cuarteto SI TÚ ME DICES VEN, LO DEJO TODO…O NO
7/14 Cuarteto SI TÚ ME DICES VEN, LO DEJO TODO…O NO / Ayto de Cádiz / J.M. Reyna
Chirigota LOS DOCE HIJOS DE JUAN
8/14 Chirigota LOS DOCE HIJOS DE JUAN / Ayto de Cádiz / J.M. Reyna
Cuarteto SI TÚ ME DICES VEN, LO DEJO TODO…O NO
9/14 Cuarteto SI TÚ ME DICES VEN, LO DEJO TODO…O NO / Ayto de Cádiz / J.M. Reyna
Chirigota LOS DOCE HIJOS DE JUAN
10/14 Chirigota LOS DOCE HIJOS DE JUAN / Ayto de Cádiz / J.M. Reyna
Comparsa LAS MARMOTAS
11/14 Comparsa LAS MARMOTAS / Ayto de Cádiz / J.M. Reyna
Chirigota OJÚ QUÉ PEREZA
12/14 Chirigota OJÚ QUÉ PEREZA / Ayto de Cádiz / J.M. Reyna
Chirigota OJÚ QUÉ PEREZA
13/14 Chirigota OJÚ QUÉ PEREZA / Ayto de Cádiz / J.M. Reyna
Chirigota OJÚ QUÉ PEREZA
14/14 Chirigota OJÚ QUÉ PEREZA / Ayto de Cádiz / J.M. Reyna

