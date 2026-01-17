Las imágenes de la primera semifinal de infantiles del COAC 2026

El Teatro Falla acoge el inicio del concurso de la cantera con seis agrupaciones Orden de las preliminares del COAC 2026

El Teatro Falla ha acogido en sesión de mañana la primera de las semifinales infantales de este COAC 2026. Seis agrupaciones han sido las encargadas de abrir el centamen, que seguirá mañana y tendrá sesis semifinales durante los fines de semana, con un total de 38 grupos participantes.