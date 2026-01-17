Las imágenes de la primera semifinal de infantiles del COAC 2026
El Teatro Falla acoge el inicio del concurso de la cantera con seis agrupaciones
El Teatro Falla ha acogido en sesión de mañana la primera de las semifinales infantales de este COAC 2026. Seis agrupaciones han sido las encargadas de abrir el centamen, que seguirá mañana y tendrá sesis semifinales durante los fines de semana, con un total de 38 grupos participantes.
1/14Cuarteto LAS TATATATATARANIETAS DEL COLORÍN/Ayto de Cádiz / J.M. Reyna
2/14Cuarteto LAS TATATATATARANIETAS DEL COLORÍN/Ayto de Cádiz / J.M. Reyna
3/14Comparsa Los comecocos/Ayto de Cádiz / J.M. Reyna
4/14Comparsa Los comecocos/Ayto de Cádiz / J.M. Reyna
5/14Comparsa LOS COMECOCOS/Ayto de Cádiz / J.M. Reyna
6/14Comparsa LAS MARMOTAS/Ayto de Cádiz / J.M. Reyna
7/14Cuarteto SI TÚ ME DICES VEN, LO DEJO TODO…O NO/Ayto de Cádiz / J.M. Reyna
8/14Chirigota LOS DOCE HIJOS DE JUAN/Ayto de Cádiz / J.M. Reyna
9/14Cuarteto SI TÚ ME DICES VEN, LO DEJO TODO…O NO/Ayto de Cádiz / J.M. Reyna
10/14Chirigota LOS DOCE HIJOS DE JUAN/Ayto de Cádiz / J.M. Reyna
11/14Comparsa LAS MARMOTAS/Ayto de Cádiz / J.M. Reyna
12/14Chirigota OJÚ QUÉ PEREZA/Ayto de Cádiz / J.M. Reyna
13/14Chirigota OJÚ QUÉ PEREZA/Ayto de Cádiz / J.M. Reyna
14/14Chirigota OJÚ QUÉ PEREZA/Ayto de Cádiz / J.M. Reyna