Hemeroteca del carnaval: El álbum del Bati hace 25 años

Incendio del globo del Rey del Carnaval. 1904

El Carnaval de este año ha tenido un final accidentado al incendiarse el globo del rey del Carnaval. La despedida del Carnaval contó con la presencia de más de diez mil personas que se reunieron en primer lugar en la plaza de San Juan de Dios para ver las proyecciones cinematográficas.

A las once en punto de la noche en San Antonio quedaba iluminada con los rojos resplandores de infinitas bengalas. A continuación entró en la plaza una cabalgata con el rey del Carnaval, vestido de ‘pierrot. Por último comenzó a elevarse el aerostato con el rey del Carnaval y nada más despegar del suelo, el globo tropezó con una de las infinitas cuerdas allí existentes y se quemó completamente sin que se viera afectado el ‘pierrot’.

Torre luminosa para decorar la plaza de San Antonio. 1934

Accame presentó ayer en el Ayuntamiento el boceto de adorno de la plaza de San Antonio para las próximas fiestas de Carnaval.

Se trata de una torre luminosa, en cuyo remate tiene instalado un potente faro. En la base de la torre figuran cuatro grandes floreros y una fuente, todo iluminado fantásticamente. La torre, con su correspondiente faro, tendrá unos doce metros de altura.

El jurado del concurso de Coros y Chirigotas. 1954

Hoy dan comienzo las fiestas folklóricas gaditanas que cada año ganan en interés y prestigio y que tan deseadas son por los que aquí vivimos.

En el Gran Teatro Falla actuarán cinco coros y veintidós chirigotas durante hoy y mañana en sesiones de tarde y noche. El jurado que ha de fallar y otorgar los premios estará compuesto por cinco miembros designados por la Comisión de Fiestas del Ayuntamiento: Serafín Pro, Manuel Campo, Fernando García,, Salvador Benítez y Andrés Mayo Martínez y otros cinco miembros designados por las agrupaciones: Claudio Sánchez, Juan Larrán, Francisco Rodríguez, Juan Virués y Francisco Vélez. La animación que existe en Cádiz para estas fiestas típicas gaditanas es enorme.

El álbum de Fernando Casas 'El Bati' publicado en 2001

Su timidez y sencillez están presente durante todo el año, pero cuando llegaba el Carnaval, el Bati cambiaba el chip. Este cuartetero y licenciado en Filosofía y Letras, del barrio del Mentidero, ya, de pequeño, despuntaba por su simpatía. Lector acérrimo del Diario y del suplemento del Carnaval. “En mi familia estamos suscritos al papel desde el año 72 y lo tengo todo, así como lo relacionado con el Carnaval”.